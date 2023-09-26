Подмосковный врач Григорьев перечислил осенние детские травмы

Больше 40% россиян столкнулись с дефицитом сердечно-сосудистых препаратов. В основном на нехватку лекарств жалуются льготники. Одна из причин проблемы, по мнению врача-кардиолога Юрия Конева заключается в том, что рецепт выписывается по действующему веществу, поэтому граждане покупают препарат, если хотят его от конкретного производителя. Об этом он рассказал «Радио 1».