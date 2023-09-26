Подмосковный врач Григорьев перечислил осенние детские травмы

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«Всем известно, что травматизму присуща сезонность. Осенью возрастает риск попадания детей в ДТП, падения на скользкой листве. Мокрые детские площадки и уличный спортинвентарь также могут привести к травматизму. Прибавьте сюда частые дожди, туман и первые заморозки», – сказал Григорьев.По его словам, чтобы минимизировать детский осенний травматизм, нужно помнить, что часто образующиеся туманы значительно ограничивают видимость на дороге. Не стоит рассчитывать на то, что водитель увидит ребёнка и сможет вовремя среагировать.
Осенью ребёнку стоит воздержаться от катания на роликах, самокатах и мопедах. В сырую погоду сцепление с дорогой ухудшается, а значит, и увеличивается тормозной путь.
«Если избежать падения не удалось, ребёнку нужно не вытягивать руки вперёд, а постараться сгруппироваться и прижать подбородок к груди. Если ребёнок неадекватно реагирует на касания, щадит конечность и она деформирована, а суставы несимметричны, необходимо немедленно обратиться к врачу», – добавил врач.Он предупредил, что застарелые переломы и вывихи лечатся тяжело и долго. К тому же травму легче предупредить, чем лечить.
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