Подмосковный врач Патрин перечислил внешние признаки инсульта

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«При наличии таких признаков, как тошнота, головокружение, помутнение сознания, нарушения двигательной функции и речи нужно немедленно доставить пациента в больницу. Важно, чтобы он поступил в стационар в так называемый «золотой час», то есть в течение шести часов с момента начала заболевания. Тогда последствия от ишемического инсульта будут минимальными», – сказал Патрин, слова которого приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.По его словам, причины заболевания могут быть разными. Это и генетические факторы, и врождённые аномалии сосудов и сердца, и артериальная гипертензия, и сильный стресс, и вредные привычки.
В министерстве напомнили, что выявлять заболевания на ранней стадии помогает регулярное прохождение диспансеризации. Записаться на неё может каждый житель Московской области на портале «Здоровье». Для прохождения диспансеризации с собой нужно иметь паспорт и полис ОМС.
Минздрав России объявил текущую семидневку Неделей борьбы с инсультом. Она приурочена ко Всемирному дню борьбы с инсультом, который отмечается 29 октября.
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