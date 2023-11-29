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Подмосковный врач Пожарская предупредила о недопустимости применения капель от насморка дольше пяти дней

29 ноября 2023, 14:58
Фото: Istockphoto / Vladdeep

Фото: Istockphoto / Vladdeep

Сосудосуживающие капли от насморка можно применять для лечения детей не дольше пяти дней. В противном случае они вызывают зависимость, заявила врач-оториноларинголог НИКИ детства Анна Пожарская.
«Сосудосуживающее средство не лечит причину заложенности носа, а входит в комплекс симптоматической терапии. Самостоятельно использовать его можно в течение трёх – пяти дней. Если вы не видите эффекта, необходима консультация оториноларинголога. Возможно, заложенность носа возникла не из-за инфекционных причин, а, например, из-за инородного тела», – подчеркнула Пожарская, слова которой приводят в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врач добавила, что сосудосуживающие средства могут вызвать у детей токсическое угнетающее действие на центральную нервную систему. У ребёнка снижается артериальное давление, он становится вялым и сонливым. Кроме того, применение таких препаратов возможно только по инструкции и в тех дозировках, которые прописал врач.

«Когда использование назальных капель или спреев затягивается, может развиться медикаментозный ринит, постоянная потребность в увеличении дозировки и количества приёмов препарата из-за снижения чувствительности рецепторов», – сказала врач.
Помимо этого, Пожарская предостерегла родителей от использования капель на основе нафазолина из-за его токсичности.

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#дети
#лечение
#подмосковье
#московская область
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Во Франции паук-волк отложил яйца под кожей британца
29 ноября 2023, 14:34

Фото: istockphoto/okugawa

Паук-волк отложил свои яйца под кожу британца, отдыхающего во Франции.
BBC News сообщает, что ЧП случилось, когда Колин Блейк из Нортумберленда и его жена поехали в круиз. Они планировали отпраздновать 35-летие свадьбы. Во время поездки один из пальцев мужчины на ноге распух и побагровел. Корабельный врач сказал, что отек появился из-за укуса  паука-волка.

Блейк считает, что паук укусил его, когда он и его супруга обедали на свежем воздухе в Марселе. Палец вскрыли и обнаружили в гное паучьи яйца. Вернувшись в Британию, мужчина прошёл курс антибиотиков.

Биолог Сара Гудакр из Университета Ноттингема сомневается в правильности диагноза, ведь в Европе нет пауков, которые способны прокусить кожу человека. Также пауки-волки не откладывают яйца под кожу. Они их прячут в специальном коконе на их брюшке.

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#франция
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#происшествие
#насекомые
#отпуск
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Офтальмолог опровергла популярные мифы о зрении
Офтальмолог Геворкян опровергла миф, что ношение очков ухудшает зрение
29 ноября 2023, 14:24

Фото: istock / AndreyPopov

Мнение, что ношение очков портит зрение, — это не более чем миф. Офтальмохирург высшей категории Армине Геворкян в интервью «Ленте.ру» опровергла и другие распространенные мифы.

Она заявила, что отказ от очков, вопреки распространенному мнению, приводит к перенапряжению глазных мышц. Это может приводить еще к большей потери зрения. Ношение очков не только снимает нагрузку с глаз, но и значительно замедляет ухудшение зрения.

Также вымыслом является то, что с возрастом проблема с близорукостью решится сама по себе. 

«Известно, что ближе к 40 годам человек начинает хуже видеть вблизи. Многие уверены, что минус, который был изначально, компенсируется появляющейся возрастная дальнозоркость и зрение за счет нее выравнивается. Развитие возрастной пресбиопии — это не решение проблем близорукости, а новая патология глаза», — заявила врач.
В таком случае, глаза начинают плохо видеть как в дали, как и в близи.

Геворкян также заявила, что нельзя восстановить зрение с помощью гимнастики для глаз, как многие считают. 

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#зрение
#врач
#глаза
#мнение
#интервью
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Подмосковные врачи удалили гигантскую миому женщине, не обращавшейся к медикам 7 лет
29 ноября 2023, 13:18

Фото: Минздрав МО

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства удалили гигантскую опухоль женщине, не обращавшейся к медикам семь лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 48-летняя пациентка с объёмным образованием в брюшной полости. Её живот был увеличен до размеров, соответствующих сроку беременности 24-26 недель. Этот симптом женщина впервые заметила ещё семь лет назад, но за медицинской помощью обращаться не стала.
«Было сложно уточнить диагноз, так как МРТ пациентка делать отказывалась. В ходе операции мы выявили гигантскую миому. Из-за нарушения кровообращения ткани миоматозного узла некротизировались. В результате образовалась огромная полость с камерами, заполненными жидкостью. Новообразование было удалено и направлено на гистологическое исследование. Вес миомы составил 1,5 кг», – рассказала заведующая отделением гинекологии Тамара Добровольская.


Сейчас пациентка уже выписана. Врачи напомнили, что всем женщинам необходимо посещать гинеколога как минимум раз в год даже при отсутствии жалоб. 
 
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#минздрав мо
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#женщины
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#пациенты
#подмосковье
#московская область
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Стригункова рассказала о целях съезда терапевтов и врачей смежных специальностей
29 ноября 2023, 12:37

Фото: Екатерина Шмакова

Светлана Стригункова рассказала о целях съезда «Достижения современной медицины жителям Подмосковья». Об этом сообщила корреспондент «Радио 1» Екатерина Шмакова.
«Такие съезды нужны для обмена практиками, новыми технологиями и знаниям. Мы говорим не только о знаниях медицинских, но и организационные вопросы, управленческие механизмы, которые помогают и упрощают жизнь терапевтов и врачей первичного звена. Поэтому такие собрания необходимы», - подчеркнула первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, на таких встречах люди обсуждают вопросы и принимают новые практики, которые позже реализовывают в своих медицинских учреждениях. 

Стоит отметить, что форум проводится в седьмой раз и в нем принимают участие представители медицины из 30 стран.

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#терапевт
#врачи
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Андрей Воробьёв открыл VII съезд терапевтов и врачей смежных специальностей
29 ноября 2023, 12:23

Фото: Екатерина Шмакова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл съезд терапевтов и врачей смежных специальностей «Достижения современной медицины жителям Подмосковья», сообщает корреспондент «Радио 1» Екатерина Шмакова.
VII Съезд терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения современной медицины жителям Подмосковья» стартовал 29 ноября в Москве.

«Вы каждый день в контакте с нашими пациентами, имеете огромную практику и знаете, что без научной базы и новых методик исследования в медицине не обойтись. Профессия врача всегда была и остается одной из самых прогрессивных и новаторских. Когда медики в постоянном поиске и открыты к новым знаниям —  это весомый вклад в развитие здравоохранение и в здоровье тысячи людей, которые обращаются к Вам за помощью. Спасибо за Ваш благородный труд и за то, что делитесь мыслям и  инициативами по повышению качества медицины! », -  отметил Андрей Воробьёв.

Губернатор также отметил, что для того чтобы в первичном звене применялись высокие стандарты и работали сильные строятся современные госпитали, полностью обновляются технические базы медучреждений, а также привлекают и поддерживают медиков при помощи региональных и президентских проектов.

«Упор сейчас идет на первичное звено, в котором работает 15 тысяч врачей. Оно является визитной карточкой здравоохранения.<…> Очень хорошо, что у врачей, несмотря на их загруженность в поликлиниках, есть потребность к получению новых знаний. Я очень надеюсь, что все кто приехал сегодня действительно хотят узнать и поделиться чем-то новым с коллегами для того чтобы улучшить  работу в наших медицинских учреждениях», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что форум проходит на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с 29 по 30 ноября.

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#развитие
#подмосковье
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Нарколог Холдин объяснил, как избежать риска заражения ВИЧ
29 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto / Motortion

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал об основных факторах риска заражения ВИЧ. Об этом сообщила пресс-служба министерства зравоохранения Московской области.

Опасными факторами, которые могут привести человека к заражению ВИЧ в первую очередь являются алкоголь и наркотики, а также неразборчивость в выборе партнера.


«Хочу напомнить, что вирус иммунодефицита человека вызывает медленно прогрессирующее заболевание. Раньше без лечения это был смертельный приговор. Сегодня ВИЧ-инфицированный человек при обязательном приеме лекарств, отказе от приема алкоголя и наркотиков, а также при бережном отношении к своему здоровью может жить до преклонного возраста», — отметил врач.


Кроме этого, Холдин объяснил, что именно из-за алкоголя и наркотиков человек может стать жертвой заражения от ВИЧ-инфицированного.

Стоит отметить, что 1 декабря  отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.


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#человек
#заболевания
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В Подмосковье 2,5 миллиона человек прошли диспансеризацию
29 ноября 2023, 11:02

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2,5 млн человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Жители Московской области могут пройти курс диспансеризации и профилактические осмотры бесплатно в поликлиниках по месту жительства.


«Регулярная диагностика позволяет владеть актуальной информацией о собственном здоровье, вовремя выявлять различные патологии и получать необходимое лечение. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли свыше 2,5 млн взрослых жителей региона. В результате у них было выявлено почти 100 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты прежде не знали», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Кроме этого, чтобы получить результаты необязательно посещать повторно поликлинику, можно записаться на телемедицинскую консультацию. Врач в онлайн-формате расскажет пациенту результатах его обследований и при необходимости назначить лечение.

Стоит отметить, что за 2023 годы было выявлено две тысячи случаев онкологии благодаря диспансеризации.

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В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов
29 ноября 2023, 10:49

Фото: Минздрав МО

Специалисты Научно-исследовательского клинического института детства с начала с года провели углублённые медосмотры 9 тыс юных спортсменов из сборных Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«Активные занятия спортом связаны с тяжёлой нагрузкой на организм, риском травм и требуют тщательного контроля. У нас ребята сдают анализы, проходят ЭКГ, ЭхоКГ, рентген-исследование, получают консультации специалистов. Прохождение углублённого медицинского осмотра занимает не болеет трёх часов», – рассказала руководитель Центра спортивной медицины НИКИ детства Дарья Коледова.
В ходе обследования детей осматривают 12 специалистов. При необходимости проводятся дополнительные консультации эндокринолога, гастроэнтеролога и других врачей.
 
В министерстве добавили, что с начала года в НИКИ детства обследовали 45 детей-спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
 
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#минздрав мо
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#московская область
#подмосковье
#медосмотр
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Нарколог Холдин предупредил, что прием алкоголя в бане может вызвать инсульт
29 ноября 2023, 09:40

Фото: istockphoto / vubaz

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин предупредил, что употребление алкоголя в бане может привести к инсульту. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач рассказал , что употребление алкоголя усиливает нагрузку на сердце во время посещения бани.

«Если вы чувствуете хотя бы малейшее недомогание, лучше не подвергать себя таким экстремальным процедурам, создавая тем самым серьезный стресс для организма. Пить алкоголь в бане нельзя, так как, во-первых, он не позволяет адекватно оценить свое состояние во время парения, а во-вторых, дает ещё большую нагрузку на сосуды и сердце», — отметил специалист.

Кроме этого, Холдин также подчеркнул, что банные процедуры направлены на оздоровление и организма. Лечше всего после парной врач рекомендует выпить травяной чай или морс.

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