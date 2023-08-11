Подмосковным паллиативным пациентам стало проще оформить заявку на госпитализацию и сестринский уход

Фото: Минздрав МО
На подмосковном портале паллиативной помощи теперь можно оформить заявки на госпитализацию и сестринский уход. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
На портале появились две новые функции: оформление заявки на госпитализацию и оформление заявки на сестринский уход. Эти нововведения максимально ускорят процесс получения паллиативной помощи, исключая личное посещение врача или его вызов на дом.
Благодаря совместной работе Минздрава и Центра развития цифровых технологий Московской области в регионе уже полгода функционирует интернет-портал «Паллиативная помощь».
На одном информационном ресурсе собрали всё самое необходимое, что нужно знать паллиативному пациенту, его родственникам и близким. Это адреса медучреждений, оказывающих паллиативную помощь, графики их работы. Портал содержит информацию об оказании паллиативной помощи на дому, полезные советы, рекомендации, анонсы мероприятий и многое другое.
Помимо этого, в Подмосковье имеется колл-центр по оказанию паллиативной помощи жителям региона. Телефон +7(498)683-83-83.
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Благодаря совместной работе Минздрава и Центра развития цифровых технологий Московской области в регионе уже полгода функционирует интернет-портал «Паллиативная помощь».
Помимо этого, в Подмосковье имеется колл-центр по оказанию паллиативной помощи жителям региона. Телефон +7(498)683-83-83.
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Лора Луганская