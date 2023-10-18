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Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству

18 октября 2023, 15:37
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье прошел мастер-класс по сложным коронарным вмешательствам для врачей стационаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обучение медиков прошло на базе отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ им. Владимирского.врачей учили выполнять сложные коронарные вмешательства с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования.

«При проведении этих операций потребовалось применение одной из наиболее сложных технологий эндоваскулярной хирургии – эксимерной лазерной атерэктомии. Такая техника позволяет восстановить просвет артерии в случаях, когда у пациентов сформировались плотные пораженные участки в ранее имплантированных стентах, и их плотность не позволяет провести стандартные ангиографические инструменты», – подчеркнул руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ им. Владимирского Алексей Азаров.


Стоит отметить, что 15 врачей из Подмосковья посетили лекции, симуляционные занятия и показательные операции.

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#моники
#техника
#обучение
#операции
#подмосковье
#врачи
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В селе Ильинское в 2025 году построят фельдшерский здравпункт
18 октября 2023, 15:48

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В селе Ильинское Волоколамского городского округа построят новый фельдшерский здравпункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Строительство позволит повысить доступность первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Здравпункт включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас ведётся проработка территории под его размещение», – говорится в сообщении.  
Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2025 году. В администрации подчеркнули, что здание будет соответствовать современным требованиям, оснащено медоборудованием. Там создадут все условия для приёма пациентов и работы персонала.
 
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#строительство
#волоколамск
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно
Вирусолог Аграновский: невозможно заболеть ковидом, ОРВИ и гриппом одновременно
18 октября 2023, 14:47

Фото: IStock/monstArrr_

Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов в этом сезоне. Об этом рассказала эпидемиолог Елена Эсауленко. По её словам, подъём заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что опасности для россиян нет. По его словам, грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы коронавируса не представляют серьёзной грозы для людей.
«Грипп – это ежегодная проблема в осенний сезон, штаммы коронавируса сейчас менее патогенны, то есть убивают меньше. К тому же, если вирусы приходят втроём, они не поражают одного и того же человека, это маловероятное событие», — сказал Алексей Аграновский.
Специалист подчеркнул, что вероятность заражения сразу тремя заболеваниями снижается из-за изоляции и врождённого иммунитета, который возрастает при появлении вирусов в организме.
«Если человек заразился одной болезнью, он себя плохо почувствовал, то он никуда не пойдёт, у него меньше шансов получить второе заболевание и меньше шансов передать заболевание другому человеку, контакт его ограничен. Даже если вдруг он заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоль, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врождённый иммунитет после первого заболевания. То есть он уже прикрыт интерфероном и этими врожденными механизмами. Шанс получить второй вирус меньше», — заметил вирусолог.
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#грипп
#иммунитет
#коронавирус
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Врач Симбирцева посоветовала мужчинам старше 50 лет следить за сердцем
18 октября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Врач-терапевт Анна Симбирцева заявила, что у мужчин старше 50 лет повышается риск заболеваний сердца и сосудов, а также онкологии.
В этой связи специалист рекомендовала мужчинам более тщательно следить за своим здоровьем.

«При каких-либо жалобах на мочеиспускание следует обсудить их с урологом, который подскажет, как часто сдавать анализ на ПСА (простатический специфический антиген) и выполнять УЗИ мочевого пузыря, простаты или другое обследование, и, конечно же, назначит лечение для улучшения качества жизни», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Симбирцева.

Кроме этого, людям, которые курят или работают на опасных и вредных производствах следует регулярно проверять лёгкие.

Для того, чтобы исключить факторы риска врач посоветовала сдавать анализы и проходить узи.

А врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала гипертоникам мерить давление три раза в день.

«Если есть гипертония, лучше проверять показатели три раза в сутки. Утром после пробуждения, в течение дня и вечером. Трёхразовое измерение поможет понять, насколько схема приёма гипотензивных средств покрывает все время суток», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.

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#здоровье
#врач
#анализы
#узи
#терапевт
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Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой
18 октября 2023, 13:44

Фото: istockphoto/monticelllo

Усиленное выпадение волос может быть связано с генетической предрасположенностью, стрессом, гормональными нарушениями.
Дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала «Ленте.ру» о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств. При этом до 100 волос ежедневно могут выпадать у человека. Это не считается отклонением от нормы.
 
Неправильное питание значительно сказывается на состоянии волос. Например, увлечение фастфудом, газировкой, консервами) также провоцирует облысение. По данным учёных, выпадение волос у мужчин встречается на 30% чаще, если они имели привычку каждый день пить газировку (до 3 литров в неделю)
 
Данная тенденция относится к сокам, энергетикам, спортивным сладким коктейлям, кофе и чаю с сахаром. Если потребление таких напитков доходит до 5 литров в неделю, риск выпадения волос увеличивается до 42%.

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#здоровье
#волосы
#сладости
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Врач-дерматолог развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
Врач Константиновская опровергла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
18 октября 2023, 12:53

Фото: istock / Aleksandr Rybalko

Дерматолог-косметолог и главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская в интервью «Ленте.ру» рассказала о популярных мифах, связанных с едой, которая может провоцировать высыпания на лице.
Константиновская рассказала, что употребления сахара, молочных продуктов и копченостей в нормальных количествах не вызывает акне. Но при этом, чрезмерное потребление этих продуктов может влиять на качество кожи людей, у которых она и раньше была проблемной. Врач объяснила, что у сладкоежек из-за высокого содержания глюкозы в крови повышается риск воспаления и чрезмерной выработки кожного сала. Также, людям с проблемной и жирной кожей, не стоит злоупотреблять употребление молочных, соленых и копченых продуктов.

«Однако если просто исключить из рациона молочные продукты, то акне не пройдет, потому что молочные продукты являются не причиной, а провоцирующим фактором, так же как и сладкое. Например, если взять группу людей без проблем с кожей и кормить их только молочными продуктами, акне у них не появится», — объяснила Константиновская.

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#здоровье
#продукты
#врач
#диетолог
#интервью
#косметолог
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Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом
18 октября 2023, 12:42

Фото: Минздрав МО

Врачи Мытищинской спасли жизнь женщины с 10-сантиметровым тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
64-летняя женщина жаловалась на боли и посиневшую ногу. Врачи диагностировали острое нарушение венозного кровообращения из-за тромбоза вен. Пациентку направили в Центр спасения конечностей, который работает на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы.
 
В ходе обследования был обнаружен флотирующий, то есть болтающийся, тромб в нижней полой вене размером 10 см, доходящий до почечных вен. Такой тромб при отрыве угрожает моментальной смертью, поэтому было решено провести сложную операцию – удаление тромба из нижней полой вены.
 
С помощью ангиографа под рентген-контролем хирурги ввели специальное устройство, которым захватили и полностью удалили огромный тромб. Операция продлилась около часа. 
 
Контрольное обследование показало полное отсутствие тромба, угроза жизни женщины была устранена. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Она поблагодарила врачей и медсестёр. 

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#минздрав мо
#московская область
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#больница
#мытищи
#пациенты
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В Подмосковье бесплатные зубные протезы получили свыше 13 тысяч пенсионеров
18 октября 2023, 12:39

Фото: istockphoto / ronstik

С начала 2023 года уже более 13 тысяч подмосковных пенсионеров и ветеранов прошли бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«С начала текущего года в регионе бесплатными зубными протезами были обеспечены свыше 13,5 тысяч льготников - это ветераны и пенсионеры.<…>  Для получения данной медицинской услуги пенсионерам и ветеранам труда достаточно просто посетить стоматолога и оформить заявление на региональном портале госуслуг, после чего вся информация автоматически будет передана в социальную защиту», - отметила  министр социального развития региона Людмила Болатаева. 
Стоит отметить, что 260 миллионов рублей была финансировано на покупку зубных протезов для жителей Подмосковья.

Кроме этого, для получения данной услуги не требуется обязательное наличие бумажный справки от стоматолога. 

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#пенсионеры
#врачи
#ветераны
#услуги
#подмосковье
#московская область
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Воробьёв: в Подмосковье по программе «Приведи друга» трудоустроены более 500 врачей
18 октября 2023, 11:19

Фото: Минздрав МО

В медучреждения Подмосковья по программе «Приведи друга» устроились работать более 500 специалистов. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Больше всего не хватает врачей первичного звена, узких специалистов. Поэтому мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории и ФАПы. Довольно востребована программа «Приведи друга», которую мы запустили в прошлом году. За это время врачи привлекли более 500 своих коллег, 254 из которых – в 2023-м. Больше всего медработников трудоустроились в медучреждения Красногорска, Сергиева Посада, Пушкина, Раменского, Реутова и Луховиц», – отметил губернатор. 
Сотрудник больницы, поликлиники или станции скорой помощи, благодаря которому был привлечен врач или средний медперсонал, получает премию в до 50 тысяч рублей за врача, и до 30 – за фельдшера или медсестру. Глава региона напомнил, что в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки медработников. 
«Порядка 16 тыс сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья. Выплачиваем 20 тыс. рублей ежемесячно. Также реализуем программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В этом году почти 500 специалистов получили земельные участки под строительство дома, более 160 – сертификаты на приобретение жилья», – добавил Воробьёв. 
Программа «Социальная ипотека» действует в регионе с 2016 года. Сертификаты уже получили более 1,8 тыс. специалистов. 
 
Самой популярной мерой поддержки в регионе является компенсация за аренду жилья. Благодаря ей только в этом году в подмосковные медучреждения было привлечено более 1,2 тыс специалистов. 
 
Землю под строительство дома в Подмосковье выдают врачам 38 специальностей.
 
С 2012 по 2022 годы на работу в сельские населённые пункты Московской области принято более 2,1 тыс медработников, план на этот год – 249 специалистов.

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#московская область
#подмосковье
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#здравоохранение
#трудоустройство
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Врач из Серебряных Прудов Ямангулов вышел в лидеры народного голосования
18 октября 2023, 10:19

Фото: Серебряно-Прудская ЦРБ

Семейный врач из Серебряных Прудов вышел в лидеры ежегодного конкурса регионального Минздрава «Народный доктор Московской области». Такие промежуточные итоги народного голосования приводит Серебряно-Прудский вестник.
В конкурсе участвуют 50 медиков разных специальностей Серебряно-Прудской ЦРБ. Абсолютным лидером сейчас является врач общей практики Валерий Ямангулов. За него жители городского округа отдали 57 голосов. Второй идёт офтальмолог Наталья Степкина, а замыкает тройку лидеров терапевт Ольга Мазурова.
 
Отдать голос за понравившегося специалиста можно на портале «Добродел». Для этого необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать на интерактивной карте муниципалитет, указать инициалы врача и нажать кнопку «проголосовать». Каждый житель может сделать это лишь один раз.
 
Итоги подведут 6 ноября. После этого назовут имена лучшего детского и взрослого врачей региона. Их ждут денежные призы.

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