Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Обучение медиков прошло на базе отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ им. Владимирского.врачей учили выполнять сложные коронарные вмешательства с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования.
«При проведении этих операций потребовалось применение одной из наиболее сложных технологий эндоваскулярной хирургии – эксимерной лазерной атерэктомии. Такая техника позволяет восстановить просвет артерии в случаях, когда у пациентов сформировались плотные пораженные участки в ранее имплантированных стентах, и их плотность не позволяет провести стандартные ангиографические инструменты», – подчеркнул руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ им. Владимирского Алексей Азаров.
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