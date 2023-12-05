Подмосковное здравоохранение с начала года получило 13 передвижных ФАПов

Фото: Минздрав МО
В Московской области в этом году поступили для работы 13 новых передвижных фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
«Пациентам не придётся ехать на обследование - диагностику он сможет пройти рядом с домом. В общей сложности за последние три года мы оснастили наши больницы 23 мобильными ФАПами на 472 млн рублей», – рассказала первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.По её словам, девять ФАПов оснащены флюорографами, четыре – маммографами. Как отметила Стригункова, современные передвижные фельдшерско-акушерские пункты закупают в регионе каждый год. Они особенно важны для проведения выездной диспансеризации на отдалённых территориях.
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Лора Луганская