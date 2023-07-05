Подмосковные больницы продолжают оснащать новым тяжелым медоборудованием

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Московской области проводится большая работа по оснащению медицинских организаций современным оборудованием, так в Орехово-Зуевскую больницу поступил новый рентгеновский аппарат.
В поликлинику № 4 Орехово-Зуевской больницы поступил новый рентгеновский аппарат, который позволит врачам проводить более 50 исследований в день. Новый аппарат значительно лучше устаревшего, он отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой.
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов. Сейчас в Подмосковье пять таких центров: в МОНИКИ, Домодедове, Одинцове, Сергиевом Посаде, Орехово-Зуеве. Сокращается время проведения обследования.
Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
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«Для проведения качественной и высокоточной диагностики необходимо современное медицинское оборудование. Поэтому мы продолжаем оснащать наши поликлиники и стационары цифровыми рентген-аппаратами. С начала года в наши медучреждения поставлено 24 единицы такого оборудования на сумму более 460 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Время на рентген на цифровом аппарате — семь минут, а на аналоговом это займёт 20 минут. Поэтому результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.
«Цифровое оборудование позволяет значительно сократить сроки проведения диагностики, при этом лучевая нагрузка на пациента – ниже. Результаты исследования появляются у врача в кратчайшие сроки. Заключение доступно и самому пациенту в электронной медкарте, за ним не нужно отдельно приходить в поликлинику», — добавила врач-рентгенолог Людмила Юрченко.Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
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Алиса Сергиенко