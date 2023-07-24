Подмосковные больницы в этом году оснастили офтальмологическим оборудованием на 100 млн рублей

Фото: Минздрав МО
Медицинские организации Московской области получили новое оборудование для диагностики и лечения зрения на 113 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Там отметили, что с начала года больницы региона оснастили 93 единицами медтехники для офтальмологии. Такое оборудование поступило в Рузскую, Сергиево-Посадскую, Воскресенскую, Мытищинскую, Зарайскую, Ступинскую, Пушкинскую и другие больницы.
В офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы поступила ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза. Камера даёт максимально чёткое, цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью неё можно оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать патологии зрения. Исследование позволяет избежать предварительного расширения зрачка.
Медтехника закуплена по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва по нацпроекту «Здравоохранение» и программе модернизации первичного звена.
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В офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской районной больницы поступила ретинальная камера, позволяющая выполнить детализированный снимок сетчатки глаза. Камера даёт максимально чёткое, цветное изображение всего пространства глазного дна. С помощью неё можно оперативно оценить состояние кровеносных сосудов, диагностировать патологии зрения. Исследование позволяет избежать предварительного расширения зрачка.
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Лора Луганская