Подмосковные больницы в этом году оснастили офтальмологическим оборудованием на 100 млн рублей

Более 3 тыс человек посетили Городки здоровья, которые работали в сквере Ветеранов и Парке семейного отдыха в Дубне в минувшую субботу. Такие мероприятия в День города уже стали традиционными, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.