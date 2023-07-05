Подмосковные хирурги избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях

Фото: Минздрав МО
Врачи Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы избавили ребёнка от щелчков и боли в коленях. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В консультативно-диагностическую поликлинику МОДКТОБ обратились родители, сын которых страдал от сильной боли. Диагностика выявила у него врождённый латеральный дискоидный мениск обоих коленных суставов.
Это врождённая патология, при которой хрящевая прослойка коленного сустава характеризуется нетипичным строением. Правильный мениск имеет форму полумесяца и служит для амортизации. Дискоидный мениск выглядит, как плоский диск, отличается аномально большим количеством сосудов и увеличенной толщиной. Это повышает склонность к травмам и проявляется щелчками, ограничением движения, болью и отёчностью.
Было принято решение о поэтапном хирургическом вмешательстве. Осенью прошлого года врачи провели операцию на одном мениске, а после полного восстановления – на втором.
Благодаря артроскопическому оборудованию удалось придать мениску полулунную форму, а для сохранения целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации.
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Это врождённая патология, при которой хрящевая прослойка коленного сустава характеризуется нетипичным строением. Правильный мениск имеет форму полумесяца и служит для амортизации. Дискоидный мениск выглядит, как плоский диск, отличается аномально большим количеством сосудов и увеличенной толщиной. Это повышает склонность к травмам и проявляется щелчками, ограничением движения, болью и отёчностью.
Благодаря артроскопическому оборудованию удалось придать мениску полулунную форму, а для сохранения целостности внутрисуставных структур наложили специальные менисковые швы.
Сейчас ребёнок чувствует себя хорошо и готовится к реабилитации.
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Лора Луганская