Подмосковные священники передали детской больнице Луганска уникальное медоборудование

Фото: Istockphoto / ipopba
«Мультифильтрат – это оборудование, которое может помочь при острой почечной недостаточности. Спасибо за возможность работы на этом оборудовании. Теперь наши дети будут иметь сразу же, по мере возникновения необходимости, эту помощь. А это жизнь и здоровье», – сказала Белецкая.
Пожертвования на это оборудования собрали прихожане и духовенство Восточного Подмосковья.
Читайте также:
Подмосковные строители восстанавливают памятник азовстальцам, погибшим и пропавшим без вести в годы ВОВ
Подмосковные специалисты восстанавливают здание школы в Мариуполе
Одинцовские волонтёры отправили в зону СВО 400 тонн гуманитарной помощи