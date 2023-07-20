Подмосковные травматологи спасли руку подростку, на которого упала стеклянная дверь

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«Отделаться простым наложением швов не получилось. Во время операции восстановили целостность сухожилий и карпального канала. Это узкий туннель, через который в руке проходят срединный нерв и сухожилия сгибателей пальцев», – поделился заведующий операционным блоком Сергей Хохлов.
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