Подмосковные врачи помогли женщине стать мамой в 4-й раз и спасли от ущемления грыжи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи роддома Дубненской больницы помогли женщине родить своего четвертого ребенка, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Роженица почувствовала недомогание на следующие сутки после родов, острая боль внизу живота, тошнота, в области пупка появилось грыжевое выпячивание. При осмотре пациентки хирург диагностировал грыжу белой линии живота, имеющую осложнения в виде ущемления.
«Состояние женщины потребовало незамедлительного хирургического лечения. Пациентка экстренно была переведена в хирургическое отделение больницы, где сразу прооперирована. В ходе операции мы удалили грыжевой мешок передней брюшной стенки, после чего разрешили ущемление и провели пластику апоневроза передней брюшной стенки. Операция длилась около 30 мин и прошла без осложнений», — сказал заведующий отделением общей хирургии Дубненской больницы Игорь Решетников.Менее, чем через сутки, в удовлетворительном состоянии женщина была переведена в родильное отделение к ребенку, с последующими рекомендациями по восстановлению.
«Основным и самым грозным осложнением грыжи является ее ущемление. В конкретном случае состояние пациентки требовало проведения немедленного оперативного лечения. Причиной появления грыж становятся возрастные изменения, тяжелые физические нагрузки, беременность, роды, повреждения вызванные травмой и другие факторы», — добавил Игорь Решетников.На данный момент женщина и ее новорожденный малыш чувствуют себя хорошо и уже выписаны.
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