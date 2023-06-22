Подмосковные врачи спасли 31-летнего мужчину, перенёсшего инсульт

Фото: istockphoto / ShutterOK
В отделение неврологии больницы города Видное поступил 31-летний мужчина, он жаловался на головную боль, головокружение и общую слабость, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе тщательного обследования, врачи диагностировали у него острое нарушение мозгового кровообращения в следствие гипертонического криза.
Врачи приняли решение о проведении экстренной операции, чтобы не допустить отек мозга.
«Первым этапом пациенту была выполнена трепанация черепа в правой лобно-височно-теменной области. В ходе операции мы удалили внутримозговые гематомы, убрав их в пределах здоровых тканей. Вторым этапом заменили поражённый участок кости титановой 3D-пластиной, которая была смоделирована с учетом особенностей строения черепа. Операция с использованием такой методики обеспечивает хороший косметический эффект - если сам пациент не скажет, догадаться о наличии у него в черепе импланта невозможно», — рассказал врач-нейрохирург Рамазан Магомедов.Профессиональные действия врачей спасли жизнь молодого человека. Пациент чувствует себя хорошо и уже выписан на амбулаторное лечение.
Ранее сообщалось, что солнечногорские врачи восстановили футболисту разорванные связки коленного сустава. Подробнее об этом читайте в нашем материале.