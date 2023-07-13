Подмосковные врачи спасли мужчину с ранением шеи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Бригада скорой помощи экстренно доставила 31-летнего мужчину с ранением шеи в Раменскую больницу.
В ходе осмотра врачи выяснили, что ранение было нанесено горлышком разбитой бутылки, в следствии чего у мужчины понизилось давление и упал уровень гемоглобина, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи диагностировали пациенту повреждение наружной и внутренней ярёмных вен и ранение позвоночной артерии.
Раменские врачи приняли решение о проведении операции в экстренном порядке.
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«Для спасения жизни пациента мы провели хирургическую обработку, затем ушили вены и артерии. Благодаря слаженной работе врачей-хирургов, анестезиологов и медсестер операция прошла успешно и заняла 2 часа. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около 1,5 литра. После операции пациент находился в реанимационном отделении, после чего был переведен в хирургическое отделение для мониторинга состояния и проведения перевязок», — сообщил врач-хирург Михаил Кошелев.На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, его самочувствие улучшилось, он выписан из больницы.
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Алиса Сергиенко