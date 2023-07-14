Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Врачи Видновской больницы спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода из-за переедания.
Бригада скорой медицинской помощи привезла 40-летнего мужчину в Видновскую больницу, он жаловался на загрудинную боль и рвоту, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи диагностировали пациенту разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы, что приводит к нагноению полости. Эта патология возникла у пациента из-за переедания и могла привести к летальному исходу.
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В ходе обследования врачи диагностировали пациенту разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы, что приводит к нагноению полости. Эта патология возникла у пациента из-за переедания и могла привести к летальному исходу.
«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно и заняла 8 часов», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Константин Хадиков.В ведомстве сообщили, что состояние пациента улучшилось, его выписали из больницы. В скором будущем мужчине проведут операцию по созданию искусственного пищевода.
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Алиса Сергиенко