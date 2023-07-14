Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

Подмосковные врачи спасли мужчину с разрывом пищевода

14 июля 2023, 12:36

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи Видновской больницы спасли 40-летнего мужчину с разрывом пищевода из-за переедания.
Бригада скорой медицинской помощи привезла 40-летнего мужчину в Видновскую больницу, он жаловался на загрудинную боль и рвоту, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе обследования врачи диагностировали пациенту разрыв пищевода с развитием воспаления клетчатки средостения и эмпиемы, что приводит к нагноению полости. Эта патология возникла у пациента из-за переедания и могла привести к летальному исходу.

«Первым этапом мы удалили пораженную часть пищевода. Затем установили дренажи в плевральной полости для устранения последствий нагноения. Несколько месяцев пациент будет питаться через гастростому. Операция прошла успешно и заняла 8 часов», — рассказал заместитель главного врача по медицинской части Константин Хадиков.
В ведомстве сообщили, что состояние пациента улучшилось, его выписали из больницы. В скором будущем мужчине проведут операцию по созданию искусственного пищевода.

Читайте также:

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 60-летнего мужчину, проглотившего косточку от персика.

Врачи Раменской больницы восстановили молодой женщине зрение, потерянное после того, как она взяла на руки ребёнка.

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 82-летнюю женщину от ампутации ноги.
#Видное
#врачи
#разрыв пищевода
#переедание
#операция
Читайте нас в
Бывший президент ЮАР проходит лечение в Москве
14 июля 2023, 12:36

Фото:istockphoto/Oleksii Liskonih

Экс-президент Южно-Африканской Республики Джейкоб Зума лечится в Москве.
News24 пишет, что Джейкоб Зума отправился на медицинское обследование. Экс-президент вылетел коммерческим рейсом в столицу России 10 июля. Известно, что Зума пользуется услугами российского здравоохранения с 2014 года после отравления.
 
В ЮАР Зума планирует вернуться на следующей неделе.
 
В 2021 году Зума был приговорен Конституционным судом ЮАР к 15 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду.
 
Он начал отбывать тюремный срок летом 2021 года. До этого против него были организованы процессы по коррупционным преступлениям.

Читайте также:

Состояние 76-летней актрисы Татьяны Васильевой внезапно ухудшилось

В Москве в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали актрису Марину Неёлову

В Москве медики экстренно госпитализировали Анатолия Вассермана
#ЮАР
#Москва
#лечение
Читайте нас в
В Великобритании мужчина перестал покупать еду на вынос и похудел на 139 кг
14 июля 2023, 12:18

Фото:istockphoto/Cunaplus_M.Faba

36-летний Джонатан Ходжсон из Барнсли, Великобритания, задыхался при ходьбе и быстро уставал. Мужчина злоупотреблял едой навынос и фастфудом.
The Sun пишет, что мужчина решил изменить жизнь в 2020 году, когда посмотрел мотивирующий ролик фитнес-тренера Пита Шоу.
 
Мужчина начал заниматься спортом дома, отказался от вредной пищи. Потом начал тренироваться в спортзале 5 раз в неделю.
 
За несколько лет британец избавился от 139 кг. В 2024 году мужчина собирается удалить лишнюю кожу, обвисшую после похудения.

Ранее 60-летняя адвокат Илин Блок из штата Гавайи похудела на 29 кг и поучаствовала в соревнованиях по бодибилдингу

По словам женщины, она всегда хотела заниматься бодибилдингом, но раньше не хватало времени для тренировок, пишет Лента. Ру. Живым примером того, что нет ничего невозможного, для американки стала жительница Канады Джоан Макдональд. Она в свою очередь сбросила 31 кг в возрасте 70 лет.

Читайте также:

60-летняя женщина похудела на 29 кг и стала бодибилдершей

Самая толстая женщина мира за пять недель избавилась от 140 кг

Daily Mail: Бывшая топ-модель Келли Бенсимон утверждает, что похудела с помощью секса


#вес
#здоровье
#диета
Читайте нас в
В России выявлен клещевой энцефалит в нетипичных для инфекции регионах
14 июля 2023, 08:29

Фото: istockphoto/Ocskaymark

В 2023 году 353 тысячи россиян обратились к медикам помощью после укуса клеща. В прошлом году помощь врачей понадобилась 381 тысячи человек.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Роспотребнадзор.
 
В нынешнем году список характерных для распространения клещевого энцефалита территорий пополнили 4 района Якутии — Алданский, Нерюнгринский, Ленский и Олекминский.
 
С начала 2023 года наибольшее число случаев клещевого энцефалита обнаружено в Красноярском крае, Новосибирской и Кировской областях.

Читайте также:

Россиянам объяснили, почему не стоит вынимать клеща при его укусе

Россиянам объяснили необходимость обрабатывать от блох и клещей питомцев

Стало известно о выданных в этом году патентах на изобретения для борьбы с клещами
#Клещ
#энцефалит
#здоровье
Читайте нас в
Врач Горенков рассказал, при каких заболеваниях опасно летать на самолете
14 июля 2023, 04:28

Фото: iStock/Takosan

Доктор медицинских наук Роман Горенков заявил, что авиаперелеты опасны при заболеваниях сердца, сосудов и органов слуха.
«Авиаперелеты не рекомендуются людям с обострениями сердечно-сосудистых заболеваний и с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями. Все-таки полеты связаны с перепадами давления, стрессом, изменением часового пояса», — цитирует радио Sputnik слова собеседника.

Он добавил, что также в группе риска находятся люди, страдающие от хронической венозной недостаточности нижних конечностей. При длительном перелете может нарушиться венозный отток, что провоцирует острый тромбоз нижних конечностей, а в отдельных случаях и отрыв тромба, пояснил Горенков.

Читайте также:

Физиотерапевт Малиновская: Похудение методом стресса таит большую опасность;

Врач Созыкин объяснил, чем опасно купание в море после шторма;

Ученые связали социальную изоляцию пожилых людей с атрофией мозга.
#самолет
#здоровье
#врач
Читайте нас в
Физиотерапевт Малиновская: Похудение методом стресса таит большую опасность
14 июля 2023, 00:53

Фото: iStock/vadimguzhva

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что есть много способов похудения, но стресс является самым опасным из них.
«Речь идёт о сильных ощущениях. Ведь при выбросе адреналина происходит сжигание калорий», — цитирует «Мослента» слова специалиста.

Она пояснила, что в результате вынужденной выработки адреналина клеткам печени приходит сигнал о том, что организму требуется глюкоза. Одновременно с этим растет уровень сахар в крови, а затем в работу включается специальный фермент, который преобразует жир в кислоты, поступающие в ткани и снабжающие их энергией.

Малиновская отметила, что во время просмотра полуторачасового фильма ужасов можно сжечь до 120 калорий, но при этом вреда для организма будет гораздо больше. По словам врача, стресс и страх вынуждают надпочечники повышать выброс кортизола, посылающего в мозг сигналы о срочном пополнении запаса энергии для борьбы с жизненными трудностями. Если адреналин в кровь будет выбрасываться регулярно, то существует риск изменения пищевых привычек и как следствие набору веса.

Читайте также:

Врач Созыкин объяснил, чем опасно купание в море после шторма;

Ученые связали социальную изоляцию пожилых людей с атрофией мозга;

Гастроэнтеролог Машарова рассказала, кому может навредить мороженое.
#похудение
#стресс
#врач
Читайте нас в
Врач Созыкин объяснил, чем опасно купание в море после шторма
14 июля 2023, 00:30

Фото: iStock/andrej67

Кандидат медицинских наук Александр Созыкин порекомендовал воздерживаться от купания после сильного шторма во время отдыха на море.
«Ряд исследований по всему миру объективно показал повышение количества кишечной палочки и других болезнетворных бактерий после шторма и дождя в прибрежной морской зоне на 90%!», — цитирует Life.ru слова собеседника.

Созыкин пояснил, что в море во время шторма и дождя проникают патогенные микроорганизмы из сливных ям туалетов и душевых.

Для того чтобы избежать отравления, нужно воздерживаться от купания в течение 3-4 дней после окончания шторма, резюмировал Александр Созыкин.

Читайте далее:

Гастроэнтеролог Машарова рассказала, кому может навредить мороженое;

В Турции два человека скончались после укусов клещей;

Более 40 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию.

#шторм
#море
#отдых
Читайте нас в
Ученые связали социальную изоляцию пожилых людей с атрофией мозга
13 июля 2023, 20:43

Фото:istockphoto/PeopleImages

По данным ученых, у пожилых людей, которые не социально активны, существуют высокий риск уменьшения объема мозга и объема областей, пораженных деменцией.
В исследовании приняли участие 8896 человек со средним возрастом 73 года, у которых не было деменции, пишет журнал Neurology. Им провели магнитно-резонансную томографию головного мозга. Чтобы оценить социальную активность, у пенсионеров узнали, как часто они общаются с родственниками или друзьями, которые с ними не живут.

Выяснилось, что у людей с наименьшим количеством социальных контактов общий объем мозга был значительно ниже, чем у тех, кто вёл более социально активный образ жизни.

Ученым стало известно, что наличие симптомов депрессии лишь частично (на 15-29%) объясняло взаимосвязь между социальной изоляцией и объемом мозга.

Более ранние исследования продемонстрировали, что подвергание пожилых людей социальным стимулам тормозило или даже обращало вспять снижение объема мозга.

Ранее врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях, черепно-мозговых травмах или опухолях. К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.

Читайте также:

Учёные назвали фактор, который снижает риск деменции у женщин

Врач Рябов рассказал, что неизбежно может привести к деменции

Озвучены возможные причины развития деменции у Брюса Уиллиса

#ученые
#исследование
#наука
Читайте нас в
Гастроэнтеролог Машарова рассказала, кому может навредить мороженое
13 июля 2023, 18:27

Фото: istockphoto/yacobchuk

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук, профессор Антонина Машарова рассказала, что мороженое может оказаться вредным для пожилых людей: оно способно ухудшить память и работу сердечно-сосудистой системы.
«Мослента» пишет, что холодные продукты хуже усваиваются организмом, заставляя пищеварительную систему работать с двойной и тройной нагрузкой. Для пожилых людей это чревато обострением любой гастроэнтерологической патологии, рассказала гастроэнтеролог Машарова.

Людям старше 60 лет, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта, мороженое противопоказано.
 
А большое количество насыщенных жиров может привести к образованию в сосудах атеросклеротических бляшек и ухудшению работы сердечной мышцы.

Читайте также:

Врач Немальцева рассказала, людям с какими заболеваниями не рекомендовано есть мороженое

Эндокринолог Павлова объяснила, почему нельзя есть мороженое после трёх часов дня

Раскрыты страшные последствия чрезмерного употребления пива
#мороженое
#пенсионеры
#здоровье
Читайте нас в
Более 40 тысяч жителей Химок прошли диспансеризацию
13 июля 2023, 17:00

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В 2023 году диспансеризацию прошли свыше 40 тысяч жителей городского округа Химки.
Кабинеты для бесплатного прохождения диспансеризации работают во всех учреждениях Химкинской областной больницы, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Регулярно для трудовых коллективов округа организовываем диспансеризации, где врачи Химкинской областной больницы проводят комплексные обследования. Кроме того, каждый житель может проверить свое здоровье совершенно бесплатно по воскресеньям в парке Толстого. Для этого необходим лишь полис ОМС и паспорт», — рассказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Жители Химок могут пройти диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение». 

Диспансеризация — комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья и осуществляемых в отношении определённых групп населения.

В рамках диспансеризации у пациентов проводят забор крови на общий анализ, ЭКГ, исследуют объем выдыхаемого воздуха и проводят другие обследования.  В зависимости от возраста или вследствие перенесенных заболеваний могут назначают дополнительные обследования. По итогам осмотра при необходимости назначают курс лечения. 

Среди химкинских трудовых коллективов, прошедших диспансеризацию, сотрудники транспортно-логистической компании «МГМ Логистик». 
«Мы заботимся о здоровье наших сотрудников, поэтому сразу приняли предложение от администрации городского округа Химки и прошли диспансеризацию. Врачи химкинской областной больницы помогли нам это организовать. Сегодня приехали 29 человек – это примерно половина коллектива, для остальных сотрудников будем организовывать дополнительно», — сообщил генеральный директор «МГМ Логистик» Денис Беляев.  
Все жители Химок старше 18 лет имеют возможность прохождения бесплатной диспансеризации в поликлинике по месту прикрепления.

Пройти диспансеризацию можно по будням и в субботу в поликлинике по месту жительства. Записаться на диспансеризацию можно по телефону 122, на региональном портале госуслуг или непосредственно в поликлинике через инфомат.

Читайте также:

Почти 10 тыс. женщин самостоятельно записались на маммографию в Подмосковье.

Углублённую диспансеризацию после коронавируса прошли свыше 100 тыс. жителей Подмосковья.

Жителей Подмосковья приглашают в парки проверить свое здоровье.
#Диспансеризация
#Химки
#профилактика
#профосмотр
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников