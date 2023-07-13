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Подмосковные врачи спасли пожилого мужчину, проглотившего косточку от персика

13 июля 2023, 14:48

Фото: istockphoto / Georgiy Datsenko

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 60-летнего мужчину, проглотившего косточку от персика.
Мужчину поступил в больницу Сергиева-Посада с жалобой на ощущение инородного тела в горле и затруднение при глотании, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В ходе диагностики врачи выявили у пациента крупный предмет в пищеводе. Мужчина рассказал врачам, что накануне вечером он ел персики и случайно с мякотью проглотил косточку.

«Под общей анестезией эндоскопическим путём мы извлекли из пищевода пациента инородное тело — фруктовую косточку. Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло около 10 минут», — рассказала заведующая хирургическим отделением №3 Светлана Александрова.
Врачи сообщили, что самочувствие пациента на данный момент хорошее, его выписали из больницы.

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#Минздрав
#персик
#инородное тело
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Диетолог Разаренова дала советы по выбору качественной клубники
13 июля 2023, 14:40

Фото: iStock/StephanieFrey

Диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова в интервью «Радио 1» рассказала о полезных свойствах клубники, а также дала советы, как правильно выбрать свежие ягоды.
«Клубника обладает неплохим мочегонным эффектом. В ней содержится большое количество антиоксидантов. Клубника на фоне других ягод и фруктов содержит в себе меньше фруктозы и сахара. Поэтому её можно есть больше, чем яблок, груш или других фруктов. В день можно себе позволять употреблять около от 200 до 400 г клубники», - рассказала Разаренова.

По её словам, клубника также является источником фолиевой кислоты, поэтому очень полезна для женщин.
При покупке клубники специалист посоветовала обратить внимание на то, что на ней не должно быть признаков порчи, плесени и темных пятен. Она должна быть гладкая, блестящая, плотная и упругая. 

«Также стоит обратить внимание на зелень возле ягодки, которая также должна быть свежая без признаков заветривания и увядания. В зависимости от сорта она может быть, как крупная, так и мелкая. Поэтому сладость клубники не определяется её размером. При этом несвежая клубника может нести потенциальный вред», - объяснила гастроэнтеролог.

Она также призвала потребителей покупать клубнику в местах официальной торговли. Это могут быть магазины, ярмарки, рынки, где у продавца имеются сопроводительные документы. Это обезопасит покупателя от приобретения клубники, которая выращивалась в ненадлежащих условиях, например, с использованием запрещенных удобрений, заключила Разаренова.

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#клубника
#польза
#ягоды
#фрукты
#лето
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Российские учёные научились распознавать депрессивное расстройство по голосу
13 июля 2023, 14:35

Фото: istockphoto.com/Marjan_Apostolovic

Специалисты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова создали новый метод анализа голоса, когда по фрагменту речи человека можно распознать депрессивное расстройство.
Так, учёные отметили, что речь человека с депрессией более медленная с изменённой интонационной окраской.

Более того, в будущем планируется создание специального приложения для дистанционной диагностики. Искусственный интеллект будет анализировать частотное соотношение, паузы в речи, скорость воспроизведения и частоту использования слов с разной эмоциональной заряженностью.

«Точный диагноз сможет поставить только врач. Но наше приложение поможет выявить людей, которые потенциально страдают депрессией и нуждаются в помощи специалиста. Аналогов такому алгоритму в России и мире пока нет», – заявил в беседе с Газета.ру автор разработки, врач-психотерапевт Университетской клиники, сотрудник кафедры психиатрии и психосоматики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Дмитрий Петелин.

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#здоровье
#психика
#медицина
#технологии
#депрессия
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Подмосковные врачи стали победителями и призерами Всероссийского конкурса
13 июля 2023, 13:33

Фото: istockphoto / demaerre

Министерство здравоохранения Московской области огласило результаты Всероссийского конкурса врачей и специалистов.
Врачи из Подмосковья на регулярной основе принимают участие в профессиональном конкурсе медицинских работников и каждый год их по достоинству оценивают на федеральном уровне, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В этом году четыре врача из Можайска, Клина, Талдома и Балашихи стали победителями и призерами. Поздравляю с победой!», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Лучшим анестезиологом-реаниматологом признали Александр Пикалев из Можайской больницы.
Лучшим кардиологом стала Татьяна Вялова из Клинской больницы.
Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял врач Талдомской больницы Антон Панов.
Третье место в номинации «Лучший неонатолог» отдали Денису Аксенову из Балашихинского родильного дома.

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#Всероссийский конкурс
#врач
#Подмосковье
#Минздрав
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Учёные: Парки делают городских жителей моложе
13 июля 2023, 13:26

Фото: istockphoto.com/dies-irae

Учёные Школы медицины Файнберга заявили, что парки и зелёные насаждения способствуют продлению молодости городских жителей.
Так, живущие рядом с зелёными зонами горожане выглядят в среднем на 2,5 года моложе своего настоящего возраста.

При этом, как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, исследователи утверждают, что для так называемого «омоложения» нужно не просто жить недалеко от зеленой зоны, а совершать в ней прогулки.

А врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что для сохранения молодости необходимо выполнять комплекс упражнений с утяжелителями. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Express, усиленные нагрузки способствуют улучшенной работе когнитивных функций, а также способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний. Врач отметил, что также подобные занятия улучшают качество сна.

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#здоровье
#молодость
#город
#парк
#учёные
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В Подмосковье стартовали тренинги для врачей по бесконфликтному общению с пациентами
13 июля 2023, 13:10

Фото: Минздрав МО

Врачи подмосковных медицинских учреждений смогут пройти тренинг по бесконфликтному общению. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«На поликлиническое звено ложится огромная нагрузка. Ежедневно подмосковные поликлиники посещают около 120 тыс человек. Стрессоустойчивость, умение найти общий язык с пациентом при такой нагрузке – важные качества. Ранее такой курс прошли порядка 3,5 тыс администраторов поликлиник. Теперь тренинг запустили для врачей», - пояснила первый зампред правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
Ожидается, что до конца года курс пройдут 630 участковых терапевтов и врачей общей практики
 
Занятия проводят очно специалисты Московского областного научно-исследовательского института имени М. Ф. Владимирского. Тренинг состоит из коротких лекций и групповых обсуждений. Он также включает отработку навыков в ролевой игре с условным пациентом. 

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#Минздрав МО
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#общение
#Московская область
#Подмосковье
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Подмосковные врачи спасли мужчину с ранением шеи
13 июля 2023, 10:54

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Бригада скорой помощи экстренно доставила 31-летнего мужчину с ранением шеи в Раменскую больницу.
В ходе осмотра врачи выяснили, что ранение было нанесено горлышком разбитой бутылки, в следствии чего у мужчины понизилось давление и упал уровень гемоглобина, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи диагностировали пациенту повреждение наружной и внутренней ярёмных вен и ранение позвоночной артерии.

Раменские врачи приняли решение о проведении операции в экстренном порядке.  
«Для спасения жизни пациента мы провели хирургическую обработку, затем ушили вены и артерии. Благодаря слаженной работе врачей-хирургов, анестезиологов и медсестер операция прошла успешно и заняла 2 часа. В связи с массивной кровопотерей мы провели переливание крови. Общая кровопотеря составила около 1,5 литра. После операции пациент находился в реанимационном отделении, после чего был переведен в хирургическое отделение для мониторинга состояния и проведения перевязок», — сообщил врач-хирург Михаил Кошелев. 
 На данный момент жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает, ​его самочувствие улучшилось, он выписан из больницы. 
 
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#Раменское
#Подмосковье
#ранение
#операция
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В Подмосковье в результате ЭКО с начала года родились более 600 детей
13 июля 2023, 10:16

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье в результате процедуры экстракорпорального оплодотворения с начала года появились на свет более 600 детей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«С начала 2013 года у женщин, прошедших ЭКО, родилось уже более 600 детей. В этом году планируется провести 5,5 тыс процедур», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
Благодаря процедуре ЭКО женщины, которые не способны забеременеть естественным путем, могут родить ребенка. При наличии медицинских показаний жительницы региона могут бесплатно пройти процедуру. 
 
Получить услугу в Подмосковье можно бесплатно, оформив квоту. Инструкция для желающих оформить направление на ЭКО и перечень необходимых документов размещены на сайте министерства.

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В Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья»

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В Подмосковье с начала года получили онлайн 70 тыс медицинских справок
 

 
 

#Минздрав МО
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#Московская область
#Подмосковье
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В Химках стартовал проект «100 дней женского здоровья»
13 июля 2023, 09:58

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки

В Химках стартует масштабный проект «100 дней женского здоровья», который совместит в себе спортивный марафон, открытые тренировки на свежем воздухе, профилактические осмотры и онлайн-встречи с профильными врачами.
В рамках проекта «100 дней женского здоровья» будут проводится онлайн-тренировки по различным видам спорта, тренировки в парках округа с тренерами, профосмотры, онлайн-встречи со специалистами и многое другое, сообщает «Радио 1»пресс-служба администрации городского округа Химки.
«Я, как женщина, многодетная мама, жена, хорошо понимаю, как важно каждый день быть в ресурсе и хорошем настроении. И это невозможно, если у тебя что-то болит или неважно себя чувствуешь. Наши женщины очень часто забывают о себе и обращаются к врачу, когда уже становится поздно. Самое главное в здоровье, это своевременная диагностика и профилактика различных заболеваний», — сообщила председатель химкинского отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Ольга Бахмутова. 
Жительницы Химок будут делится своими успехами в рамках проекта в социальных сетях по хештегу #100днейспорта. 

Подробную информацию о мероприятии и об участии в проекте можно узнать по ссылке. 

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#Химки
#здоровье
#женское здоровье
#вебинар
#профильный осмотр
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Гастроэнтеролог Козловская назвала необычные причины плохого запаха изо рта
13 июля 2023, 02:16

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Некоторые пищевые привычки могут существенно ухудшить запах изо рта человека. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Лилия Козловская в беседе с изданием «Медикфорум»
Во-первых, запах изо рта может появиться в том случае, если человек пьет мало воды. Из-за этого в его организме уменьшается количество вырабатываемой слюны, которая смывает во рту бактерии, вызывающие запах. Соответственно, если слюны нет, бактерии размножаются, а неприятного амбре изо рта становится больше.

Далее, причиной отталкивающего запаха изо рта может оказаться пища с большим содержанием углеводов и сахара — хлебобулочные изделия, макароны, молочные продукты, выпечка и т.д. Все это опять же ведет к росту во рту человека разнообразных бактерий, в том числе и оставляющих после себя запах от переработки гнилостных клеток.

«В норме в нашей полости рта живет много аэробных бактерий, что препятствует размножению анаэробных гнилостных бактерий. Если вы пьете слишком много кофе и/или алкоголя, вы способствуете распаду аэробных и в то же время образованию анаэробных бактерий», — добавила Лилия Козловская.

Может свою роль сыграть и аллергия на что-либо: люди, страдающие ей, зачастую не могут дышать носом и ​вынуждены для этого держать рот открытым. Как результат — ротовая полость пересушивается, и это позволяет живущим в ней бактериям, ​«ответственным» за плохой запах изо рта, задержаться там ​на долгое время.

Наконец, последней причиной плохого запаха из ротовой полости может оказаться изжога. Если у человека нарушен сфинктер желудка, то выделяемый по умолчанию для расщепления попадающей в рот еды пищеварительный сок начинает затекать обратно. Это вызывает сначала неприятный кислый вкус, а затем и запах изо рта.

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#гастроэнтерология
#запах изо рта
#Лилия Козловская
#советы врача
#пищевые привычки
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