Подмосковные врачи спасли пожилого мужчину, проглотившего косточку от персика

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Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 60-летнего мужчину, проглотившего косточку от персика.
Мужчину поступил в больницу Сергиева-Посада с жалобой на ощущение инородного тела в горле и затруднение при глотании, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе диагностики врачи выявили у пациента крупный предмет в пищеводе. Мужчина рассказал врачам, что накануне вечером он ел персики и случайно с мякотью проглотил косточку.
Минздрав не рекомендует спешить во время приема пищи.
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В ходе диагностики врачи выявили у пациента крупный предмет в пищеводе. Мужчина рассказал врачам, что накануне вечером он ел персики и случайно с мякотью проглотил косточку.
«Под общей анестезией эндоскопическим путём мы извлекли из пищевода пациента инородное тело — фруктовую косточку. Оперативное вмешательство прошло успешно и заняло около 10 минут», — рассказала заведующая хирургическим отделением №3 Светлана Александрова.Врачи сообщили, что самочувствие пациента на данный момент хорошее, его выписали из больницы.
Минздрав не рекомендует спешить во время приема пищи.
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Алиса Сергиенко