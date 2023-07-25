Подмосковные врачи спасли пожилую женщину с кистой печени

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Раменские врачи прооперировали 90-летнюю женщину с кистой печени.
В областную больницу Раменского поступила женщина, 90 лет, с жалобами на боли в животе, пожелтение кожных покровов и повышенную температуру тела, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В ходе обследования врачи выявили у пациентки новообразование печени размером 18х19 мм.
На данный момент самочувствие пациентки хорошее, она выписана из больницы.
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В ходе обследования врачи выявили у пациентки новообразование печени размером 18х19 мм.
«Киста вызвала пролежень желчного протока и свищ, из-за чего желчь поступала в кисту. Учитывая возраст и специфику заболевания, для спасения жизни пациентки, было принято решение о проведении операции малоинвазивным методом под контролем ультразвука. Вмешательство прошло успешно, киста удалена и направлена на гистологическое исследование», — рассказал врач-хирург Раменской больницы Алексей Лотов.Такая патология могла привести к развитию перитонита и завершится летальным исходом.
На данный момент самочувствие пациентки хорошее, она выписана из больницы.
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Алиса Сергиенко