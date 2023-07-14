Подмосковные врачи спасли руку мужчине, упавшему плечом на металлический лист

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Пациент поступил с сильнейшей травмой, перерезанными плечевыми артериями, венам и повреждённым срединным нервом, из-за чего кровь не поступала в руку мужчине.
Пациент рассказал, что получил травму во время проведения ремонтных работ. Мужчина поскользнулся и упал со стремянки, неудачно напоровшись плечом на металлический лист.
«Мужчина был в критическом состоянии, с низким давлением и массивной кровопотерей, которая составляла 1,5 литра. Первоначальной нашей задачей было спасение жизни. Мы провели хирургическую обработку раны, перевязку пересеченной плечевой вены и ушили концы артерии. Благодаря этому, на артерии кисти появилась пульсация сосудов и кровоток в руке был восстановлен. На все манипуляции у нас было всего 40 минут. Если бы мы не успели, то мужчина бы потерял конечность», — рассказал врач-хирург Михаил Кошелев.Ведомство сообщает, что самочувствие пациента улучшилось, его готовят к выписке. Благодаря опыту и профессионализму врачей, конечность удалось сохранить.
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