Подмосковные врачи спасли женщину от ампутации ноги

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В ходе осмотра врачи выяснили, что боли в ноге у женщины появились полтора месяца назад, но она не обратилась к врачу.
«В один из дней ей стало совсем нехорошо, пациентка решила вызвать скорую помощь. На момент госпитализации в стационар Сергиево-Посадской районной больницы конечность была поражена некротическими язвами — это основной признак имеющиеся критической ишемии, угрожающей потерей конечности. С помощью компьютерной ангиографии диагностировали тромбоз подколенной артерии и артерий голени, что могло привести к гангрене с последующей ампутацией ноги выше коленного сустава. Операция проведена безотлагательно. Метод операции в этом случае показан гибридный», — сказал заведующий отделением сосудистой хирургии Игорь Дядьков.Вес пациентки составлял порядка 140 килограммов, что осложняло проведение операции.
В ходе операционного вмешательства, пациентке удалили тромбы из артерий и расширили кровеносные сосуды.
Операция прошла успешно. На первые сутки после операции пациентка отметила уменьшение болей и поделилась, что спала спокойно.
На данный момент пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.
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