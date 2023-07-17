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Подмосковные врачи спасли женщину с абсцессом шеи

17 июля 2023, 16:28

Фото: istockphoto / Gumpanat

Врачи Ступинской больницы помогли 40-летней женщине с флегмоной шеи, возникшей на фоне сахарного диабета.
Пациентка пожаловалась на боль при глотании, которая отдавала в ухо, общую слабость и температуру. Врачи, в ходе диагностики, обнаружили у женщины флегмону шеи — острое гнойное воспаление тканей, который образовал абсцесс и воспаление небной миндалины. Такая инфекция и вызвала у пациентки высокую температуру, головную боль, слабость, патология могла привести к летальному исходу. Об этом сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Усложняло задачу врачам то, что женщина страдала сахарным диабетом.

«Первым этапом мы удалили первичный очаг инфекции — нёбную миндалину. Затем провели вскрытие и дренирование флегмоны. После провели хирургическую обработку раны и ушили ткани», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.
В ведомстве сообщили, что состояние пациентки уже улучшилось, она выписана из больницы на амбулаторное лечение.

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#Минздрав
#Ступино
#сахарный диабет
#здоровье
#операция
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Роспотребнадзор: в России нет неизвестной египетской болезни, встречается лихорадка Денге
17 июля 2023, 17:07

Фото: iStock/Choreograph

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что «неизвестной» египетской болезни в России нет, но лихорадка Денге встречается.
Уточняется, что в прошлом году было выявлено 29 случаев лихорадки Денге. Чаще всего денге заболевают туристы, приезжающие из Таиланда, Вьетнама и Индонезии.

В Роспотребнадзоре дополнили, что с 2020 года количество заболевших лихорадкой Денге снижается.

Напомним, на египетских курортах выявлены случаи неизвестного заболевания, симптомы которого схожи с лихорадкой денге. Вспышка заболевания зафиксирована в провинции Кена.

В легкой форме заболевание проявляется как простуда. При этом тяжелое течение болезни сопровождается, рвотой, сильными кровотечениями, а также снижением артериального давления.

Отмечается, что в России из-за неизвестной болезни усилили санитарно-карантинный контроль за рейсами, прибывающими из Египта.

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#Роспотребнадзор
#Египет
#болезнь
#лихорадка Денге
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Диетолог Павлюк раскрыла, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья
17 июля 2023, 13:48

Фото: IStock/DeeNida

Во второй половине лета россияне любят закупаться арбузами, так как именно в этот период ягода полностью созревает, становится сочной и сладкой. Однако диетолог Наталья Павлюк рассказала «Радио 1», что арбуз может нанести вред организму, если есть его в больших количествах.
По словам специалиста, арбуз считается фруктом, причем низкокалорийным. Так, 100 граммах арбуза содержится всего 30 калорий. В связи с этим, некоторые начинают его переедать. Однако это может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте.
«В арбузе много ликопина (это форма витамина А). Так, в 600-700 граммах арбуза содержится около 30 миллиграмм ликопина, а это может привести к нарушению со стороны желудочно-кишечного тракта. При этом, стоит учитывать, что с точки зрения диетологии арбуз – это фрукт. А дневная норма фруктов – это 300-400 грамм. Поэтому рекомендуется есть 200-600 грамм арбуза в день», — отметила Наталья Павлюк.
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#арбуз
#диетолог
#Наталья Павлюк
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Учёные из университета Гринвича выяснили, что блюда в ресторанах содержат в 2 раза больше калорий, чем указано
17 июля 2023, 13:17

Фото:istockphoto/yacobchuk

Ресторанные блюда зачастую содержат в 2 раза больше калорий, чем указано в меню.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Гринвича, пишет The Sunday Times.
 
Во время эксперимента ученые приобрели 20 образцов блюд в 10 популярных сетях ресторанов Великобритании: Pizza Express, Dishoom, Leon и Las Iguanas. После чего исследователи выяснили калорийность блюд.
 
Было обнаружено, что только половина блюд укладывалась в 20% разницу, которая допустима между фактическими и заявленными калориями. В 5 образцах калорийность была гораздо выше, чем указанная в меню, а в других 5— значительно ниже.
 
Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди не должны использовать информацию о калорийности блюд в меню в качестве точной оценки. Также ученые отметили, что регулярное отслеживание калорийности приводит к тревожности и РПП.

Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что есть много способов похудения, но стресс является самым опасным из них.

Она пояснила, что в результате вынужденной выработки адреналина клеткам печени приходит сигнал о том, что организму требуется глюкоза. Одновременно с этим растет уровень сахар в крови, а затем в работу включается специальный фермент, который преобразует жир в кислоты, поступающие в ткани и снабжающие их энергией.

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#меню
#калории
#диета
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Специалисты завершают капитальный ремонт стационара в Кашире
17 июля 2023, 12:20

Фото: istockphoto / sudok1

Капитальный ремонт Каширской центральной районной больницы выполнен на 90%.
Четырехэтажное здание стационара находится на завершающем этапе капитального ремонта, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В здании стационара расположатся приемное, реанимационное, кардиологическое, терапевтическое, неврологическое и диагностическое отделения.
«В корпусе 1976 года постройки проводился только косметический ремонт. Благодаря проведенным на сегодняшний день работам, корпус полностью преобразился. Палаты оснащены новыми системами подачи газов, кондиционирования и вентиляции. Возле каждой койки установлена кнопка вызова медицинского персонала. В настоящий момент капитальный ремонт завершен почти на 90%. После окончания всех работ мы также установим новую медицинскую мебель», — сообщил главный врач Каширской больницы Юрий Володин. 
В ведомстве рассказали, что строительные работы ведутся с опережением графика.

На время проведения капитального ремонта приемы жителей специалистами стационара не останавливался.

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#Капитальный ремонт
#строительство
#капремонт
#капитальный ремонт
#Кашира
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В Роспотребнадзоре назвали самые опасные для здоровья профессии
17 июля 2023, 03:56

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Сотрудники вредных производств рискуют получить профессиональные заболевания. Больше остальных рискуют своим здоровьем водители, горнорабочие, и медицинские работники, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Уточняется, что более 4000 случаев профзаболеваний было выявлено у 3,5 тысячи россиян в 2022 году.

Самыми опасными для работы оказались предприятия по добыче полезных ископаемых. Второе место заняли обрабатывающие производства, а на третьем месте антирейтинга находятся профессии, связанные с оказанием социальных и медицинских услуг.

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Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса;

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#профессии
#опасность
#заболевания
#Россия
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Эндокринолог Гуреева перечислила основные признаки гормонального дисбаланса
16 июля 2023, 18:52

Фото: istockphoto/fizkes

Нарушение гормонального баланса может вызвать неприятные и нежелательные последствия для организма. Врач-эндокринолог перечислила основные признаки и побочные явления состояния, когда гормоны вышли из равновесия.
Одним из ключевых показателей гормонального дисбаланса является плохое настроение и постоянное чувство беспокойства. Еще одним возможным симптомом нарушения гормонального равновесия является чувство усталости во время менопаузы или менструации у женщин, передает сетевое издание «МедикФорум». Виной такому состоянию может быть пониженный уровень эстрогена, заметила специалист. Поскольку считается, что эстроген препятствует воспалению, низкий уровень этого гормона может вызвать боль в суставах.

Также гормональный дисбаланс может привести к ослаблению иммунной системы и затуманиванию сознания. Эстроген жизненно необходим для здорового сознания, ясной памяти и концентрации, говорит врач. Колебания гормонов также могут привести к снижению способности почек перерабатывать воду и увеличению веса воды. Еще одна неприятность, к которой может привести нарушение гормонального равновесия — это высокое кровяное давление, которое чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний, заключила эксперт.

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#гормон
#дисбаланс
#усталость
#равновесие
#эстроген
#давление
#вода
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Онколог Карасев рассказал об опасности загустения крови
16 июля 2023, 13:07

Фото: istockphoto/fizkes

Густая кровь — предвестник заболеваний сердечно-сосудистой системы и других опасных недугов. Онколог и хирург Иван Карасев рассказал, как понять, что в организме есть какие-то сбои и какие шаги следует при этом предпринять.
Недостаток жидкости в организме приводит к тому, что кровь становится более густой, и это может привести к опасным последствиям. Кроме болезней сердечно-сосудистой системы, излишне густая желчь может способствовать образованию камней в почках, передает «Российская газета».

Любое желание слегка перекусить — это симптом обезвоживания. Поэтому при появлении чувства легкого голода врач советует не есть, а именно пить. Причем простую воду, так как любой другой напиток — это еда. Через некоторое время голод вернется, но его также следует погасить стаканом воды. Только на третий раз можно принимать пищу; только тогда это будет настоящий голод, а не замаскированная жажда.

Для предотвращения потенциальных проблем специалист советует каждое утро начинать со стакана воды комнатной температуры. Нормой является приблизительно 30-40 миллилитров воды на килограмм живого веса. Если не удалось обзавестись полезной привычкой потреблять большое количество жидкости, можно начинать с малых доз, постепенно увеличивая количество выпиваемой воды, чтобы выйти на рекомендуемую норму.

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#вода
#онколог
#обезвоживание
#организм
#жидкость
#норма
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РИА Новости: Польские врачи не выявили отравления в анализах Саакашвили
15 июля 2023, 05:22

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Клинический директор тбилисской клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что польские врачи получили всю информацию о состоянии здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и не нашли в его анализах никаких следов отравления. Об этом 14 июля пишет РИА Новости.
В результатах анализов из Грузии и Германии не было выявлено отравления металлами, рассказал Чхаидзе. Также, по его словам, были исследованы записи нутрициолога и эндокринолога. Согласно меню клиники «Вивамед», пациент мог бы получать нужное ему количество калорий, однако в пище, которую ему приносят члены семьи, нет даже четверти необходимого калоража.

Чхаидзе уточнил, что даже несмотря на то, что Саакашвили не полностью соблюдал рекомендации врачей, его состояние может сейчас оцениваться как вполне стабильное. И его показатели сейчас в норме.

Ранее грузинский Минюст в лице его главы Рати Брегадзе обвинил одного из польских врачей в попытке вывоза одного из анализов Саакашвили за пределы клиники «Вивамед».

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#Польша
#Грузия
#врачи
#отравление
#Михаил Саакашвили
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В Роспотребнадзоре рассказали, сколько черешня может храниться в холодильнике
14 июля 2023, 21:29

Фото:istockphoto/Sam Edwards

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют хранить черешню в холодильнике не дольше 10 дней.
В 100 граммах черешни содержится примерно 20% суточной нормы витамина С. Также в этой ягоде есть железо, калий, магний, фосфор и клетчатка.
 
«В красных и бордовых сортах черешни больше витамина А и железа, в розовых — витамина С, а в белых — меньше аллергенов», — рассказали сотрудники Роспотребнадзора.
Диетолог Елена Соломатина заявила, что дневная норма черешни и вишни для человека составляет 200-300 граммов. Об этом сообщает «Говорит Москва».

В беседе с радиостанцией специалист подчеркнула, что употребление этих ягод в большом количестве может привести к нежелательным последствиям. Избыточное употребление вишни и черешни может спровоцировать проблемы с кишечником и желудком.

Если черешню не съели сразу после покупки, ягоду нужно поместить в бумажный пакет или пластиковую емкость и отправить в холодильник. Но не дольше, чем на 10 дней.
 
Мыть ягоды и отделять их от черешков нужно исключительно перед употреблением.

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#Роспотребнадзор
#черешня
#ягоды
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