Подмосковные врачи спасли женщину с абсцессом шеи

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Врачи Ступинской больницы помогли 40-летней женщине с флегмоной шеи, возникшей на фоне сахарного диабета.
Пациентка пожаловалась на боль при глотании, которая отдавала в ухо, общую слабость и температуру. Врачи, в ходе диагностики, обнаружили у женщины флегмону шеи — острое гнойное воспаление тканей, который образовал абсцесс и воспаление небной миндалины. Такая инфекция и вызвала у пациентки высокую температуру, головную боль, слабость, патология могла привести к летальному исходу. Об этом сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Усложняло задачу врачам то, что женщина страдала сахарным диабетом.
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Усложняло задачу врачам то, что женщина страдала сахарным диабетом.
«Первым этапом мы удалили первичный очаг инфекции — нёбную миндалину. Затем провели вскрытие и дренирование флегмоны. После провели хирургическую обработку раны и ушили ткани», — рассказал заведующий отоларингологическим отделением Сергей Шарков.В ведомстве сообщили, что состояние пациентки уже улучшилось, она выписана из больницы на амбулаторное лечение.
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Алиса Сергиенко