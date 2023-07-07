Подмосковные врачи спасли женщину с ножевым ранением шеи

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Бригада скорой помощи привезла раненую женщину в Солнечногорскую больницу, где врачи провели экстренное обследование, в ходе которого выявили, что кровопотеря не критична и центральные артерии не повреждены, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«В экстренном порядке женщина была переведена в операционную, где у неё было выявлено повреждение трахеи и щитовидной железы. Для спасения жизни пациентки мы провели хирургическую обработку и ушили рану трахеи. Благодаря слаженной работе врачей-хирургов, анестезиологов и медсестер операция прошла успешно и заняла около часа», — рассказал врач-хирург Михаил Строителев.
Врачи сообщают, что пациентка успешно прошла послеоперационное восстановление, самочувствие у нее хорошее. Пациентка выписана из больницы на амбулаторное лечение.
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