Подмосковные врачи спасли жизнь недоношенной двойни

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Двойня появилась на свет на сроке 24 недели, брат и сестра весили 600 и 800 граммов. Их перевели для выхаживания в реанимацию и интенсивной терапии. Однако один из детей не мог дышать сам, а к концу первых суток жизни у него развилось тяжёлое воспаление кишечника, что привело к некрозу поражённой части.
«В ходе операции мы удалили части нежизнеспособного отмершего кишечника, соединили часть оставшейся кишки и вывели малышу стому. Сложность таких операций состоит в размерах малыша и его внутренних органов. Ребёнок начал есть уже на третьи сутки», – рассказала завотделением хирургии новорождённых Юлия Шугина.В декабре прошлого года малыши набрали вес 2 и 2,3 кг и были выписаны. А в марте ребёнку со стомой провели ещё одну операцию – закрыли стому и соединили участки кишки. Это позволило восстановить проходимость кишечника. Сейчас малыш выписан на амбулаторное лечение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что врачи из Люберец спасли женщину с разрывом толстой кишки.