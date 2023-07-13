Подмосковные врачи стали победителями и призерами Всероссийского конкурса

Фото: istockphoto / demaerre
Министерство здравоохранения Московской области огласило результаты Всероссийского конкурса врачей и специалистов.
Врачи из Подмосковья на регулярной основе принимают участие в профессиональном конкурсе медицинских работников и каждый год их по достоинству оценивают на федеральном уровне, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Лучшим анестезиологом-реаниматологом признали Александр Пикалев из Можайской больницы.
Лучшим кардиологом стала Татьяна Вялова из Клинской больницы.
Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял врач Талдомской больницы Антон Панов.
Третье место в номинации «Лучший неонатолог» отдали Денису Аксенову из Балашихинского родильного дома.
Читайте также:
Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных.
Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка.
Одинцовские врачи достали из ноги молодого человека гвоздь, едва не задевший кости.
«В этом году четыре врача из Можайска, Клина, Талдома и Балашихи стали победителями и призерами. Поздравляю с победой!», — отметила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Лучшим кардиологом стала Татьяна Вялова из Клинской больницы.
Второе место в номинации «Лучший врач общей практики» занял врач Талдомской больницы Антон Панов.
Третье место в номинации «Лучший неонатолог» отдали Денису Аксенову из Балашихинского родильного дома.
Читайте также:
Подмосковные врачи провели почти 50 тыс. телемедицинских консультаций для беременных.
Врачи НИКИ детства предотвратили инфаркт у 3-месячного ребенка.
Одинцовские врачи достали из ноги молодого человека гвоздь, едва не задевший кости.
Алиса Сергиенко