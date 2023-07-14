Подмосковных жителей приглашают проверить свое здоровье в подмосковных парках

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Жители Московской области 15 и 16 июля смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.
Врачи будут принимать жителей в 25 городских округах Московской области: Балашиха, Пушкино, Коломна, Химки, Щёлково и других.
«На протяжении всего лета наши бригады врачей работают в парках городских округов. Чтобы у жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в максимально комфортных условиях: быстро, бесплатно и на свежем воздухе. В этот раз парков-участников больше», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
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