Подмосковных жителей приглашают проверить свое здоровье в подмосковных парках

В эти выходные акция «Проверь здоровье в парке» пройдет в 25 муниципалитете Московской области.

Жители Московской области 15 и 16 июля смогут принять участие в акции «Проверь здоровье в парке», сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.



Врачи будут принимать жителей в 25 городских округах Московской области: Балашиха, Пушкино, Коломна, Химки, Щёлково и других.

«На протяжении всего лета наши бригады врачей работают в парках городских округов. Чтобы у жителей Подмосковья была возможность проверить свое здоровье в максимально комфортных условиях: быстро, бесплатно и на свежем воздухе. В этот раз парков-участников больше», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.



