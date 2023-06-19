Подмосковный кардиолог Якушева назвала самый опасный день недели

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Врач-кардиолог Якушева заявила, что первый день недели опасен для здоровья
Подмосковный врач-кардиолог Ольга Якушева заявила, что болезни сердца чаще всего настигают людей в понедельник. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».
По результатам исследований, именно в начале недели у людей были зафиксированы высокие показатели сегмента ST, который отвечает за работу миокарда желудочков. Специалист пояснила, что такое явление может быть связано с тем, что люди не успевают сбрасывать стресс, который зарабатывают в ходе рабочей недели. По ее словам, важно выплескивать адреналин, чтобы защитить сердце. Врач призвала к физической нагрузке и отдыху. Она отметила, что необходимо заботиться о своем ментальном здоровье и не перегружать сердце.
Ранее «Радио 1» сообщало, что кардиолог Ландмессер рассказал, как избежать сердечного приступа.
По результатам исследований, именно в начале недели у людей были зафиксированы высокие показатели сегмента ST, который отвечает за работу миокарда желудочков. Специалист пояснила, что такое явление может быть связано с тем, что люди не успевают сбрасывать стресс, который зарабатывают в ходе рабочей недели. По ее словам, важно выплескивать адреналин, чтобы защитить сердце. Врач призвала к физической нагрузке и отдыху. Она отметила, что необходимо заботиться о своем ментальном здоровье и не перегружать сердце.
Анастасия Крестьянова