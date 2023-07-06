Подмосковный Роспотребнадзор дал советы по выбору молодого картофеля

Фото: Istockphoto / Roxiller
На прилавках подмосковных магазинов и рынков появился молодой картофель. В Роспотребнадзоре Московской области дали рекомендации, как купить качественный и безопасный продукт и обойти стороной картошку с высоким содержанием пестицидов.
Нельзя употреблять в пищу клубни с зелёными пятнами, которые свидетельствуют о наличии ядовитого вещества соланина. Он накапливается в овощах при неправильном хранении и крайне опасен для организма.
На упаковке или в документации на овощи необходимо проверить дату сбора урожая. Картофель можно хранить не дольше года. Но желательно употреблять в пищу только свежий продукт – он является таковым в течении трёх – четырёх месяцев после сбора.
Картофельные клубни обязательно должны быть плотными и твёрдыми. Гнилые картофелины с беловатым налетом и ростками свидетельствуют о том, что корнеплод уже залежался на прилавках.
Для жарки лучше выбирать картофель с низким содержанием крахмала. А вот варить лучше корнеплоды с его высоким содержанием. Проверить содержание крахмала в картофеле можно в домашних условиях. Для этого надо разрезать клубень на две части и попробовать соединить. Если половинки не склеились, то крахмала содержится мало.
Необходимо обращать внимание и на сорт картофеля. Белый содержит меньше крахмала, готовится дольше и почти не разваривается. Розовые сорта годятся для приготовления салатов, поскольку у них более плотная структура. Синий и фиолетовый картофель имеют лёгкий ореховый привкус.
На картофелинах не должно быть белых отростков или «глазков». Такие дефекты свидетельствуют о том, что витаминов в корнеплоде почти не осталось.
Покупать картофель лучше небольшими партиями, выбирая клубни среднего размера. В крупном картофеле витаминов и полезных веществ содержится на треть меньше.
Читайте также:
Россиянам рассказали о лучших удобрениях для картофеля
Подмосковное предприятие проводит реконструкцию двух картофелехранилищ
Россиянам рассказали, какие продукты подорожают этим летом
На упаковке или в документации на овощи необходимо проверить дату сбора урожая. Картофель можно хранить не дольше года. Но желательно употреблять в пищу только свежий продукт – он является таковым в течении трёх – четырёх месяцев после сбора.
Для жарки лучше выбирать картофель с низким содержанием крахмала. А вот варить лучше корнеплоды с его высоким содержанием. Проверить содержание крахмала в картофеле можно в домашних условиях. Для этого надо разрезать клубень на две части и попробовать соединить. Если половинки не склеились, то крахмала содержится мало.
Необходимо обращать внимание и на сорт картофеля. Белый содержит меньше крахмала, готовится дольше и почти не разваривается. Розовые сорта годятся для приготовления салатов, поскольку у них более плотная структура. Синий и фиолетовый картофель имеют лёгкий ореховый привкус.
На картофелинах не должно быть белых отростков или «глазков». Такие дефекты свидетельствуют о том, что витаминов в корнеплоде почти не осталось.
Покупать картофель лучше небольшими партиями, выбирая клубни среднего размера. В крупном картофеле витаминов и полезных веществ содержится на треть меньше.
Читайте также:
Россиянам рассказали о лучших удобрениях для картофеля
Подмосковное предприятие проводит реконструкцию двух картофелехранилищ
Россиянам рассказали, какие продукты подорожают этим летом
Лора Луганская