Врач-терапевт назвал количество шагов, которые необходимо проходить в день

Врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов рассказал о том, сколько необходимо проходить шагов в день для укрепления здоровья

Малоподвижный образ жизни оказывает негативное влияние на организм человека, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.



«Гиподинамия провоцирует избыточный вес, повышает риск потери костной массы, атрофии мышц и возникновения других проблем со здоровьем. 10 000 шагов или 7-9 км, в зависимости от ширины шага человека – оптимальная нагрузка, позволяющая организму оздоравливаться», – поделился врач-терапевт Видновской больницы Тимур Асанов.





По словам специалиста, прохождение в день 5000 или 7000 шагов малоэффективно. А если человек в день проходит до 5000 шагов, то считается, что он ведет сидячий образ жизни.



Врач-терапевт отмечает, что пешие прогулки не оказывают негативного воздействия на суставы, в отличии от бега, который имеет перепады движения.

«При систематической ходьбе сердце становится выносливее, кости, мышцы и лёгкие укрепляются, улучшается работа мозга и осанка, повышается выносливость, стабилизируется уровень сахара в крови и кровяное давление», – поделился Тимур Асанов.