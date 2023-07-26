Подолог Коринфская рассказала, как эффективно бороться с трещинами на пятках

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Подолог Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Екатерина Коринфская заявила, что люди старшего поколения находятся в повышенной группе риска возникновения трещин на пятках, так как их кожа теряет эластичность и подвержена значительным изменениям. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Главная причина появления трещин на пятках – это сухая кожа. Поэтому ноги нуждаются в дополнительном увлажнении: при отсутствии должного ухода, снятия ороговевшей кожи, образуется жесткий слой», — цитирует специалиста «Газета.Ru».
Корифинская отметила, что, если человек долгое время проводит на ногах и в течение дня не имеет возможности разгрузить их, то это может привести к возникновению трещин. Она также добавила, что в некоторых ситуациях трещины на пятках могут быть признаком сахарного диабета, анемии и грибкового заболевания.
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