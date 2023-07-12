Подольские врачи спасли слух пациентке, удалив редкую опухоль

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Врачи Подольской больницы избавили пациентку от редкой опухоли слухового нерва. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Врачи провели микрохирургическую операцию с применением современного медицинского оборудования. Хирургическое вмешательство прошло успешно, пациентка выписана на амбулаторное лечение.
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Лора Луганская