Подольские врачи спасли жизнь девушки после остановки дыхания

Фото: Минздрав МО
Врачи Подольской больницы спасли жизнь 22-летней девушки после вызванного простудой удушья. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Бригада скорой помощи доставила пациентку с болью в горле и затруднённым дыханием. Врачи диагностировали у неё острое воспаление верхних дыхательных путей и резкое сужение просвета гортани.
Как выяснилось, такое состояние возникло у девушки из-за простуды. Больную сразу перевели в реанимацию. Было решено срочно провести ей операцию.
Во время операции у пациентки остановилось дыхание. За считанные минуты ей выполнили вскрытие просвета дыхательных путей. Затем через разрез шеи была установлена дыхательная трубка. Благодаря слаженной работе анестезиологов и реаниматологов дыхание и жизненно важные показатели удалось восстановить в течение нескольких минут.
Вторым этапом врачи вскрыли пациентке абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и продолжает лечение в ЛОР-отделении.
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Как выяснилось, такое состояние возникло у девушки из-за простуды. Больную сразу перевели в реанимацию. Было решено срочно провести ей операцию.
Вторым этапом врачи вскрыли пациентке абсцесс надгортанника, а спустя неделю удалили дыхательную трубку. Сейчас девушка чувствует себя хорошо и продолжает лечение в ЛОР-отделении.
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Лора Луганская