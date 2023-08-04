Подольские врачи удалили пациенту с инсультом внутримозговую гематому

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Бригада скорой помощи доставила мужчину, 67 лет, в Региональный сосудистый центр Подольской больницы, у которого отмечалось нарушение речи и паралич всей левой стороны.
В ходе обследования врачи диагностировали пациенту геморрагический инсульт с формированием острой внутримозговой гематомы правой лобно-теменной доли, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.Такая патология грозила пациенту летальным исходом.
«В экстренном порядке с использованием микроскопа и интраоперационной навигации пациенту было проведено удаление гематомы. Операция прошла успешно, её объём составил 55 мл», – рассказал заведующий отделением нейрохирургии Михаил Землянский.
Благодаря профессионализму и оперативным действием врачей пациенту удалось помочь. При несвоевременном обращении к специалистам, мужчина мог остаться инвалидом.
Ведомство сообщает, что самочувствие пациента улучшилось, он выписан из больницы под наблюдение врача.
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Алиса Сергиенко