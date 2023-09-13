Подольские врачи успешно прооперировали 61-летнего пациента на 4-й стадии рака

В Одинцовском городском округе начала работать новая поликлиника в селе Ромашково, построенная по программе модернизации первичного звена здравоохранения и рассчитанная на 350 посещении в смену.

В новой поликлинике принимают как взрослых, так и детей, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«На первичное звено ложится основная нагрузка. В период заболеваемости за медпомощью в наши поликлиники обращаются до 220 тысяч человек в день. Поэтому мы продолжаем строить новые объекты здравоохранения. В этом году мы открыли уже 10 поликлиник, до конца года планируем ввести еще по одной в Балашихе и Ленинском, также завершаем строительство в Серпухове и Мытищах», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

Поликлиника оснащена современным оборудованием, набран весь медицинских персонал, укомплектован полный состав врачей,

Жители могут записаться на приём к врачу с помощью регионального портала Госуслуг и по номеру 122.

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