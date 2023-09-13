Подольские врачи успешно прооперировали 61-летнего пациента на 4-й стадии рака

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МУжчина ранее прошёл 6 кусов химиотерапии, ему проводили операцию, а в этот раз Подольские врачи провели РЧА печени, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Суть данного метода заключается во введении в ткань новообразования электродов и воздействии на него радиочастотными колебаниями, которые вызывают значительное местное повышение температуры. В результате патологические клетки разрушаются, а здоровые ткани организма остаются целыми», — рассказал заведующий онкологическим торако-абдоминальным отделением, к.м.н. Тимур Ибрагимов.
Самочувствие мужчины улучшилось, его выписали из больницы под наблюдение врачей.
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