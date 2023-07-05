Подольские врачи восстановили функции кисти 55-летней женщине

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«Под местной анестезией эндоскопическим путём мы выполнили операцию по восстановлению функции кисти. Первым этапом в районе запястья произвели разрез, туда ввели эндоскоп, оснащенный камерой. Затем скальпелем рассекли поперечную связку, которая сдавливала срединный нерв. Операция прошла успешно и заняла 10 минут», — рассказал нейрохирург Дмитрий Кудрявцев.
Этот малоинвазивный метод оперативного вмешательства позволил врачам значительно сократить период восстановления пациентки после операции.
Врачи передают, что самочувствие пациентки хорошее, она уже выписана из больницы на амбулаторное лечение.
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