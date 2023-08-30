Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки

Фото: Минздрав МО
«Электронные сервисы позволяют получить необходимую справку через интернет, не посещая поликлинику. На данный момент в Подмосковье можно заказать девять видов медицинских справок», – сказала первый зампредседателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы оформить справку, надо оставить заявку в личном кабинете на региональном портале «Госуслуги». В течение трёх рабочих дней документ появится в личном кабинете.
Читайте также:
Сотрудники подмосковных школ прошли обучение по программе «Специалист цифровой трансформации»
На развитие цифровых решений для подмосковного здравоохранения заложили 2,2 млрд рублей
Итоги выборов-2023 будут подводиться с помощью технологии QR-кодов