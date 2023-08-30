Получить онлайн в Подмосковье теперь можно ещё три медицинские справки

В крайне тяжёлом состоянии в Люберецкую областную больницу поступил мужчина, 28 лет, с ножевым ранением в область сердца.

Для спасения жизни пациента врачам необходимо было действовать грамотно и очень оперативно, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Счёт жизни шёл на минуты, дежурная бригада хирургов и реаниматологов действовала чётко и быстро. Пациента сразу же подняли в операционную, где ему было экстренно выполнено оперативное вмешательство. Чтобы ушить ранение, хирурги вскрыли грудную клетку, на сердечную мышцу наложили специальные нерассасывающиеся швы, которые со временем зарубцуются. Состояние пациента после такой операции можно было сравнить с последствиями острого инфаркта, когда на сердце тоже образуется рубец», – рассказал заведующий хирургическим отделением стационара № 2 Владимир Мозжегоров.

После проведённой операции лечение пациента продолжилось в реанимации, за его состоянием наблюдали разные врачи. Задачей хирургов было следить за состоянием операционной раны, врачи-реаниматологи боролись с травматическим шоком после сложной операции, врачи функциональной диагностики выполняли ЭКГ, УЗИ сердца и многие другие исследования для контроля за состоянием пациента, терапевты и кардиологи организовывали медикаментозную терапию и осуществляли контроль за самочувствием пациента, чтобы убедиться, что сердечная деятельность не имеет патологических изменений после перенесённого ранения и сложной операции.

Врачи отработали на отлично и поэтому состояние пациента значительно улучшилось, его уже выписали из больницы домой.