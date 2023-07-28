Попова: Роспотребнадзор изучает иммунитет людей к вакциноуправляемым инфекциям

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Специалисты Роспотребнадзора в настоящее время исследуют иммунитет россиян к вакциноуправляемым инфекциям. В дальнейшем планируется также изучение иммунитета к тем заболеваниям, вакцин от которых пока не существует.
Об этом рассказала глава ведомства Анна Попова. Она отметила, что данное исследование продолжается уже четвертый год, передает РИА Новости.
«С июня 2020 года идет постоянный мониторинг в этой области. В настоящее время к одной инфекции — к коронавирусной, мы подключили... абсолютно все вакциноуправляемые инфекции в РФ», — сказала Попова во время выступления на сессии саммита «Россия -Африка».
Руководитель Роспотребнадзора отметила, что следующим этапом исследований станет изучение тех инфекций, против которых пока не существует вакцин. По словам Анны Поповой, такие исследования дадут возможность точно оценивать эпидемиологическую ситуацию в стране и давать более точные прогнозы заболеваемости.
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«С июня 2020 года идет постоянный мониторинг в этой области. В настоящее время к одной инфекции — к коронавирусной, мы подключили... абсолютно все вакциноуправляемые инфекции в РФ», — сказала Попова во время выступления на сессии саммита «Россия -Африка».
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Александр Бойцов