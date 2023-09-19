Порядка 600 тыс. жителей Подмосковья получили консультацию врача через интернет

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Жители Московской области могут получить консультацию врача по итогам диспансеризации онлайн, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врачи дают консультации пациентам на основе их анализов и обследований.
«Мы продолжаем развивать телемедицинские технологии в системе здравоохранения Подмосковья. На сегодняшний день телемедициной могут воспользоваться те, кто прошёл диспансеризацию, кто состоит на диспансерном учёте из-за различных заболеваний, беременные женщины, дети», — сказала Первый зампред Правительства региона Светлана Стригункова.
Осуществить запись на консультацию врача через интернет можно на портале госуслуг, на приёме врача, по номеру 112.
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