Премьер-министру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор

Терапевт и диетолог Маргарита Королева рассказала россиянам, чем могут быть опасны обезжиренные продукты, сообщает телеканал «Москва 24». По ее словам, проблемы со здоровьем в результате их употребления связаны с тем, что в таких продуктах отсутствуют животные жиры, необходимые для организма.