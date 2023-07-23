Премьер-министру Израиля Нетаньяху установили кардиостимулятор

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Операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan.
Ранее сообщалось, что 73-летний премьер-министр Израиля был госпитализирован из крупнейшей синагоги Иерусалима, где ему стало плохо из-за обезвоживания. Политику провели полное обследование, чтобы исключить патологии. В результате, был имплантирован прибор для отслеживания частоты сердечных сокращений.
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Анастасия Чинкова