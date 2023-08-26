Причиной отравления десятков людей шаурмой в Москве стал сальмонеллёз

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У 16 из отравившихся шаурмой на севере Москвы обнаружен сальмонеллёз. Результаты исследований привели на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
Ведомство установило, что в кафе «Бистро-24» на севере столицы было недостаточно холодильников, а для приготовления еды использовали продукты неизвестного производителя без маркировки на упаковке. При проверке изъяли 180 килограммов продукции. Также сообщается, что сотрудники точки работали без медицинских книжек. По последним данным, отравились 35 человек.
В Следственном комитете РФ, в свою очередь, отметили, что по факту отравления посетителей кафе, возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, клиенты заведения неоднократно обращались с жалобами на продукцию к представителям общепита. Также потребители сообщали о случаях отравления.
Ранее кандидат медицинских наук, врач-диетолог Марина Копытько заявила, что сальмонеллёзом можно заразиться где угодно, однако следует быть осторожным с готовыми продуктами, в частности, с салатами, суши и роллами.
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Перечислены продукты, от которых можно заразиться сальмонеллезом
В Следственном комитете РФ, в свою очередь, отметили, что по факту отравления посетителей кафе, возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, клиенты заведения неоднократно обращались с жалобами на продукцию к представителям общепита. Также потребители сообщали о случаях отравления.
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Артем Путинцев