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Прививку от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья сделали уже более 100 тыс человек

05 октября 2023, 18:30
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Вакцинацию от гриппа в мобильных комплексах в Подмосковье уже прошли более 100 тыс человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Там напомнили, что такие комплексы работают в самых оживлённых местах: у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. В ведомстве отметили, что вакцинация – единственный эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений.

Сделать прививку можно по пути на работу или другим делам. Для этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.


График выездов мобильных комплексах можно найти на сайте подмосковного Минздрава.

Сделать прививку в рамках кампании по вакцинации от гриппа можно и в поликлиниках.

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#московская область
#подмосковье
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Врач Ионова: Диеты ухудшают качество здоровья
05 октября 2023, 18:45

Фото: istockphoto.com/Azurita

Врач-диетолог Лидия Ионова заявила о вреде диет и добавила, что они могут приводить к расстройствам пищевого поведения (РПП).
«Любая диета в нашем российском понимании может быть очень вредной. Самое жёсткое — это голодание, какие-то монодиеты, несбалансированные диеты. С ними есть большая проблема, потому что они ухудшают качество здоровья человека. Они лишают нас нутриентов, необходимых каждый день, незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, антиоксидантов и т.д.» — сказала в беседе с Общественной Службой Новостей Ионова.

Она отметила, что диеты со сниженной калорийностью, например, способны спровоцировать обострения хронического холецистита и развития желчнокаменной болезни.

По словам специалиста, при изменении системы питания человеку необходимо создать полезные для здоровья пищевые привычки, которых он мог бы придерживаться всю жизнь.

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#диетолог
#здоровье
#питание
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Мясников заявил о способе предотвращения новой пандемии
05 октября 2023, 18:35

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявил, что для преодоления новой пандемии заболеваний нужно следовать рекомендациям Росздравнадзора.
В частности, рекомендации по вакцинации и ревакцинации, которые со временем могут изменяться.

«Мы понимаем, что эффективность вакцин в предотвращении заболевания не очень высока, поэтому основной акцент делается на способности бивалентных вакцин предотвращать тяжелое течение болезни у групп риска, таких как иммунокомпрометированные, пожилые, хронически больные, с ожирением и другие», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

Ранее врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.

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#вакцинация
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Жительница Подмосковья стала мамой после семи кесаревых сечений
05 октября 2023, 18:02

Фото: Минздрав МО

В Московском областном центре охраны материнства и детства в седьмой раз стала мамой 38-летняя жительница Подмосковья. В результате кесарева сечения на свет появился здоровый мальчик весом 3900 г и ростом 54 см, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Все дети были рождены путём кесарева сечения из-за малого срока между родами. Благодаря профессионализму и опыту врачи центра могут успешно вести беременность и принимать роды даже после такого количества сделанных ранее кесаревых сечений», – сказала главврач центра Татьяна Мельник.
 Сейчас мать и новорождённый уже выписаны домой.
 
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#минздрав мо
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#здравоохранение
#московская область
#подмосковье
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В Дубне прошёл Марафон по донорству костного мозга
05 октября 2023, 17:22

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В Дубне в рамках Всероссийского марафона «Давай вступай!» желающие смогли стать донорами костного мозга.
«Предложение организовать на нашей базе акцию донорства костного мозга прозвучало на Неделе охраны труда в Сочи <…> Разумеется, идея была поддержана и сегодня сотрудники медсанчасти, нашей ОЭЗ, жители города пришли, чтобы сдать кровь и стать участником Регистра доноров костного мозга», - поделился заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Роман Хомяков.

С 10 утра в рамках марафона около 200 потенциальных доноров костного мозга вошли в федеральный реестр. Кроме этого, более 50 сотрудников предприятия и жители Дубны прошли диспансеризацию. 

Стоит отметить, что такие акции по поиску потенциальных доноров становятся главным шагом к выздоровлению пациентов.
 
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#подмосковье
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Иммунолог Крючков заявил о способности «эриса» лучше обходить иммунитет
05 октября 2023, 16:44

Фото: istockphoto.com/Natalya Vilman

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по разработке лекарственных препаратов Николай Крючков объяснил, что новый штамм коронавируса «эрис» отличается от своих предшественников большей заразностью и способностью лучше обходить иммунитет.
Симптоматика у нового штамма такая же, как и у других видов коронавируса.

«Существенных отличий в патогенности и числе летальных исходов тоже нет. Зато его можно считать более заразным, чем его предшественники. Он чуть лучше обходит специфический иммунитет», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Крючков.

По его словам, несмотря на это, тяжёлое течение и даже летальный исход при этом штамме коронавируса всё же возможны.

Специалист подчеркнул, что защититься от вируса и новых его штаммов может помочь вакцинация, которая способна спасти как от самой инфекции, так и от её тяжёлого течения.

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#коронавирус
#здоровье
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В Подмосковье работает банк грудного молока для новорожденных
05 октября 2023, 15:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Московском перинатальном центре продолжает работу индивидуальный банк грудного молока в отделении вскармливания. В среднем в банк поступает от 2 до 4 литров грудного молока за сутки, а рекорд - 7 литров. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
Отделение грудного вскармливания с индивидуальным банком грудного молока с2021 года. Это сделано для облегчения кормления новорожденных детей , находящихся на лечении в реанимациях.


«Грудное молоко для недоношенных детей - это не просто питание, оно обогащено питательными веществами, защитными антителами и способствует здоровью и развитию младенцев, снижая риск осложнений <…>», – подчеркнула заместитель главного врача по педиатрической помощи Московского областного перинатального центра Анастасия Петрова.


По её словам, банк играет главную роль в случаях отсутствия возможности грудного вскармливания.


 Стоит отметить, что создание банка грудного молока позволяет значительно уменьшить потребность использовать смеси для кормления малышей.



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Врач Бурдакова рассказала о вреде протеиновых батончиков
#молоко
#банк
#питание
#перинатальные центры
#московская область
#новорождённые
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Врач Бурдакова рассказала о вреде протеиновых батончиков
05 октября 2023, 15:35

Фото: iStock/Tatiana_Volgutova

Протеиновые батончики могут вызвать проблемы с сердцем.
«Известия» пишут, что протеиновые батончики приобрели популярность в качестве перекуса. Но есть их рекомендуется не всем, а чрезмерное употребление данного продукта может привести к патологиям сердца и сосудов. Об этом предупреждает медицинский эксперт Виолетта Бурдакова.
 
«Рацион должен быть полноценным и разнообразным, а протеиновые батончики могут быть только дополнением. Они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве», — рассказала Виолетта Бурдакова.
Протеиновые батончики можно отнести к спортивному питанию, а их количество в суточном рационе не должно превышать более 5–10%, то есть в течение дня можно съесть два батончика, но не более.
 
«Но лучше ограничиться одним. Это обусловлено тем, что протеиновые батончики имеют достаточно высокую калорийность. Так, один батончик весом 50 г в среднем может содержать 200–270 ккал», — предупреждает специалист.
Если употреблять протеиновые батончики постоянно и в большом количестве, это может негативно сказаться на работе организма. Риск развития патологий увеличивается, если у человека уже есть нарушения обмена веществ или хронические заболевания.

«Протеиновые батончики не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, детям. С осторожностью следует относиться к ним людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями печени и почек, аллергией», — резюмировала Виолетта Бурдакова.
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#диета
#здоровье
#врач
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Комар укусил нижегородца в нос и заразил его червём нитевидной нематодой
05 октября 2023, 15:12

Фото:istockphoto/nechaev-kon

В начале лета 35-летнего нижегородца укусил комар.
Ni Mash пишет, что сначала место укуса выглядело как обычный прыщ, но он долго не проходил и чесался. Потом мужчина почувствовал в нём шевеление и обратился к врачу.
 
Выяснилось, что всё это время мужчина ходил с червём, находившемся в капсуле. Пострадавшему сделали операцию и извлекли червя. Сейчас мужчина здоров.

Ранее в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области предупредили, что в конце лета – начале осени в средней полосе России растёт численность кровососущих мух жигалок. Эти насекомые селятся в основном возле ферм, где выращивают крупный рогатый скот. Однако они могут паразитировать и на человеке, поэтому жителям подмосковных деревень стоит быть внимательными.

«Кровососущие членистоногие, такие как мошка, комары, слепни и клещи, ежегодно доставляют в летне-осенний период неприятные ощущения людям и домашним животным. При этом повлиять на их численность из-за быстрого размножения, повсеместного расселения и большого количества невозможно», – пояснил глава министерства Тихон Фирсов.
Энтомологи считают, что такие мухи представляют угрозу для человека и домашних животных. Они переносят такие заболевания, как сибирская язва, сепсис, туляремия и другие. Жигалки почти не отличаются от обычных мух, однако их крылья шире и длиннее, а хоботок сильно вытянут вперёд и заострён на конце. При укусе муха выделяет ядовитую слюну, что влечёт сильное раздражение. У осенних жигалок кровососущими являются как самцы, так и самки.

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#комары
#нижний новгород
#здоровье
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Студент из Дубны предложил дешевый способ диагностики инфекционных болезней
05 октября 2023, 15:03

Фото: istockphoto /ipopba

В Дубне студент магистратуры Павел Насиров работает над проектом по замене коллоидного золота в тест-полосках на углеродные точки. Об этом сообщила администрация городского округа Дубна.
По словам химики углеродные точки можно получать из овощей и при нагревании лимонной кислоты с разными добавками. Этот способ будет более эффективным в диагностики инфекционных болезней, в том числе коронавируса. 


Эксперты из компаний-резидентов особой экономической зоны «Дубна» признали перспективность метода в рамках защиты проекта в формате «Стартап как диплом». 


Стоит отметить, что Павел Настиров является победителем «УМНИК». Выигранный гран он потратит на реализацию проекта. 


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#инфекция
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