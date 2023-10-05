Прививку от гриппа в мобильных комплексах Подмосковья сделали уже более 100 тыс человек

Фото: Минздрав МО
Там напомнили, что такие комплексы работают в самых оживлённых местах: у железнодорожных станций, торговых центров и автовокзалов. В ведомстве отметили, что вакцинация – единственный эффективный способ защиты от гриппа и его опасных осложнений.
Сделать прививку можно по пути на работу или другим делам. Для этого достаточно обратиться в мобильный комплекс. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Медик проведёт осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.
Сделать прививку в рамках кампании по вакцинации от гриппа можно и в поликлиниках.
Читайте также:Жительница Подмосковья стала мамой после семи кесаревых сечений
В Дубне прошёл Марафон по донорству костного мозга
В Подмосковье работает банк грудного молока для новорожденных