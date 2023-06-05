Проект «Наш участковый врач» представлен в 44 регионах России

Министерство здравоохранения Московской области совместно с НИКИ детства разработали проект «Наш участковый врач», главной задачей которого является уменьшение нагрузки на врачей и сокращение бумажной работы, чтобы оставалось больше времени на пациентов.

Данный проект презентовали в Грозном. Проект представила заместитель директора Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) Елена Кондратьева, сообщает «Радио 1» пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.





«Проект «Наш участковый врач» позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, развивать систему наставничества, повышать образовательный уровень. Меры направлены на снижение оттока врачей и повышение качества оказываемой медицинской помощи детям. На данный момент проект был презентован уже в 44 регионах страны», — сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

В рамках проекта участковые педиатры получают новые возможности для обучения, а также помощь психологов и наставников – для предотвращения профессионального выгорания.