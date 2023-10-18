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Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%

18 октября 2023, 16:38
Фото: Минздрав МО

Фото: Минздрав МО

Почти 2 тыс сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию с момента старта в Подмосковье проекта «Наш участковый врач». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
Реализация проекта началась год назад. Он включает шесть направлений – обучение, профилактику профессионального выгорания, симуляционные тренинги, стажировку, наставничество и обратную связь. Главная задача – поддержка участковых педиатров
«Они регулярно сталкиваются с колоссальной нагрузкой, и наша задача – создать для них максимально комфортные условия труда, оказать психологическую поддержку. С начала реализации проекта почти 2 тыс сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы нам удалось снизить профессиональное выгорание среди участковых педиатров на 18%», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова

«Проект позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, снизить отток врачей и повысить качество медицинской помощи детям. Мы презентовали наш проект уже в 44 других регионах, и коллеги нашли наш опыт интересным», – поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.
Кроме того, для медиков и родителей доступен интернет-портал «Детство». Это информационно-образовательная площадка с возможностью обратной связи. Там собрана актуальная информация для родителей о медицинской помощи в Подмосковье, полезные статьи и новости. А врачи могут ознакомиться с клиническими рекомендациями, нормативной документацией, узнать о предстоящих мероприятиях, мерах социальной поддержи.

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#подмосковье
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Подмосковная девушка попала в больницу, самостоятельно проколов уши
18 октября 2023, 17:12

Фото: Istockphoto / VladimirFLoyd

Попытка самостоятельно проколоть уши закончилась больницей для 17-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Пациентка поступила в Видновскую больницу с жалобами на острую боль и выделения из уха. Как выяснилось, она решила сделать самостоятельный пирсинг и сильно повредила ухо. Девушка сделала слишком большое отверстие и попыталась вставить в него серёжку-гвоздик. Неожиданно она провалилась в толщу мочки.
 
Через несколько часов после процедуры началось воспаление, но девушка не сообщила об этом родителям. Три дня мочка распухала, из отверстия сочились выделения. Заметив неладное, родители с дочерью обратились в больницу. Осмотр показал, что требуется хирургическое вмешательство. 
 
По заднему краю мочки хирурги сделали разрез, достали серёжку и удалили гной. Девочке назначили лечение для предотвращения осложнений. 
 
Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.  А врачи напомнили, что прокалывать уши должен только специалист с достаточной квалификацией.
 
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#здравоохранение
#минздрав мо
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#подмосковье
#московская область
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В Москве медики обнаружили эмбрион в печени женщины
18 октября 2023, 16:55

Фото: istockphoto/Andrii Bicher

В Москве врачи обнаружили эмбрион в печени пациентки, которая страдала от тянущей боли внизу живота.
Об этом сообщает столичный Депздрав на своем сайте. Москвичка обратилась с жалобами на недомогание в городскую клиническую больницу имени Кончаловского. Во время первичного ультразвукового обследования врачи заподозрили внематочную беременность. Дополнительные процедуры обнаружили в организме женщины повышенный уровень хорионического гонадотропина. Этот гормон начинает вырабатываться с 6 по 8 день после оплодотворения яйцеклетки.

Врачи решили провести экстренную лапароскопию. Обнаружилось внутреннее кровотечение. Оно началось из-за редкого случая внематочной беременности. Эмбрион размером 3 на 3 см образовался в печени пациентки, что привело к разрыву внутреннего органа.
 
Замглавного врача по акушерству и гинекологии больницы Элен Вартанян рассказала, что чаще всего при внематочной беременности эмбрион формируется в фаллопиевой трубе. Но случается, что он крепится к органам брюшной полости или таза.
 
«Беременность с локализацией в печени — как у нашей пациентки — является крайне редкой патологией», — рассказала Элен Вартанян.
Сохранить эмбрион в таких случаях невозможно. На сроке в 5-7 недель он обрастает множеством тончайших капилляров. Они в данной ситуации вросли в печень. Их повреждение могло привести к смерти. Выяснилось, что эмбрион прорастает и в желчный пузырь. Он был удален вместе с затронутым патологией сегментом печени. Операция прошла успешно, без осложнений. Пациентку выписали на седьмой день после оперативного вмешательства.

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#врачи
#здоровье
#москва
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В селе Ильинское в 2025 году построят фельдшерский здравпункт
18 октября 2023, 15:48

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В селе Ильинское Волоколамского городского округа построят новый фельдшерский здравпункт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Строительство позволит повысить доступность первичной медико-санитарной и паллиативной помощи населению. Здравпункт включён в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. Сейчас ведётся проработка территории под его размещение», – говорится в сообщении.  
Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2025 году. В администрации подчеркнули, что здание будет соответствовать современным требованиям, оснащено медоборудованием. Там создадут все условия для приёма пациентов и работы персонала.
 
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#строительство
#волоколамск
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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Подмосковным врачам провели тренинг по коронарному вмешательству
18 октября 2023, 15:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подмосковье прошел мастер-класс по сложным коронарным вмешательствам для врачей стационаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Обучение медиков прошло на базе отделения рентгенэндоваскулярной хирургии МОНИКИ им. Владимирского.врачей учили выполнять сложные коронарные вмешательства с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования. 

«При проведении этих операций потребовалось применение одной из наиболее сложных технологий эндоваскулярной хирургии – эксимерной лазерной атерэктомии. Такая техника позволяет восстановить просвет артерии в случаях, когда у пациентов сформировались плотные пораженные участки в ранее имплантированных стентах, и их плотность не позволяет провести стандартные ангиографические инструменты», – подчеркнул руководитель отдела эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма МОНИКИ им. Владимирского Алексей Азаров.

Стоит отметить, что 15 врачей из Подмосковья посетили лекции, симуляционные занятия и показательные операции.

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#моники
#техника
#обучение
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#подмосковье
#врачи
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Вирусолог рассказал, можно ли заразиться коронавирусом, ОРВИ и гриппом одновременно
Вирусолог Аграновский: невозможно заболеть ковидом, ОРВИ и гриппом одновременно
18 октября 2023, 14:47

Фото: IStock/monstArrr_

Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов в этом сезоне. Об этом рассказала эпидемиолог Елена Эсауленко. По её словам, подъём заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19.
Профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский рассказал «Радио 1», что опасности для россиян нет. По его словам, грипп наблюдается в России ежегодно, а штаммы коронавируса не представляют серьёзной грозы для людей.
«Грипп – это ежегодная проблема в осенний сезон, штаммы коронавируса сейчас менее патогенны, то есть убивают меньше. К тому же, если вирусы приходят втроём, они не поражают одного и того же человека, это маловероятное событие», — сказал Алексей Аграновский.
Специалист подчеркнул, что вероятность заражения сразу тремя заболеваниями снижается из-за изоляции и врождённого иммунитета, который возрастает при появлении вирусов в организме.
«Если человек заразился одной болезнью, он себя плохо почувствовал, то он никуда не пойдёт, у него меньше шансов получить второе заболевание и меньше шансов передать заболевание другому человеку, контакт его ограничен. Даже если вдруг он заболел и ему надо куда-то ехать, а в воздухе витают аэрозоль, содержание вирусы другого заболевания, то у него все равно возрастает врождённый иммунитет после первого заболевания. То есть он уже прикрыт интерфероном и этими врожденными механизмами. Шанс получить второй вирус меньше», — заметил вирусолог.
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#вирус
#грипп
#иммунитет
#коронавирус
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Врач Симбирцева посоветовала мужчинам старше 50 лет следить за сердцем
18 октября 2023, 14:03

Фото: istockphoto.com/wutwhanfoto

Врач-терапевт Анна Симбирцева заявила, что у мужчин старше 50 лет повышается риск заболеваний сердца и сосудов, а также онкологии.
В этой связи специалист рекомендовала мужчинам более тщательно следить за своим здоровьем.

«При каких-либо жалобах на мочеиспускание следует обсудить их с урологом, который подскажет, как часто сдавать анализ на ПСА (простатический специфический антиген) и выполнять УЗИ мочевого пузыря, простаты или другое обследование, и, конечно же, назначит лечение для улучшения качества жизни», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Симбирцева.

Кроме этого, людям, которые курят или работают на опасных и вредных производствах следует регулярно проверять лёгкие.

Для того, чтобы исключить факторы риска врач посоветовала сдавать анализы и проходить узи.

А врач-терапевт Надежда Чернышова порекомендовала гипертоникам мерить давление три раза в день.

«Если есть гипертония, лучше проверять показатели три раза в сутки. Утром после пробуждения, в течение дня и вечером. Трёхразовое измерение поможет понять, насколько схема приёма гипотензивных средств покрывает все время суток», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Чернышова.

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#здоровье
#врач
#анализы
#узи
#терапевт
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Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой
18 октября 2023, 13:44

Фото: istockphoto/monticelllo

Усиленное выпадение волос может быть связано с генетической предрасположенностью, стрессом, гормональными нарушениями.
Дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала «Ленте.ру» о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств. При этом до 100 волос ежедневно могут выпадать у человека. Это не считается отклонением от нормы.
 
Неправильное питание значительно сказывается на состоянии волос. Например, увлечение фастфудом, газировкой, консервами) также провоцирует облысение. По данным учёных, выпадение волос у мужчин встречается на 30% чаще, если они имели привычку каждый день пить газировку (до 3 литров в неделю)
 
Данная тенденция относится к сокам, энергетикам, спортивным сладким коктейлям, кофе и чаю с сахаром. Если потребление таких напитков доходит до 5 литров в неделю, риск выпадения волос увеличивается до 42%.

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#здоровье
#волосы
#сладости
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Врач-дерматолог развеяла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
Врач Константиновская опровергла мифы о провоцирующих появление прыщей продуктах
18 октября 2023, 12:53

Фото: istock / Aleksandr Rybalko

Дерматолог-косметолог и главный врач сети клиник Dr. Konstanta Екатерина Константиновская в интервью «Ленте.ру» рассказала о популярных мифах, связанных с едой, которая может провоцировать высыпания на лице.
Константиновская рассказала, что употребления сахара, молочных продуктов и копченостей в нормальных количествах не вызывает акне. Но при этом, чрезмерное потребление этих продуктов может влиять на качество кожи людей, у которых она и раньше была проблемной. Врач объяснила, что у сладкоежек из-за высокого содержания глюкозы в крови повышается риск воспаления и чрезмерной выработки кожного сала. Также, людям с проблемной и жирной кожей, не стоит злоупотреблять употребление молочных, соленых и копченых продуктов.

«Однако если просто исключить из рациона молочные продукты, то акне не пройдет, потому что молочные продукты являются не причиной, а провоцирующим фактором, так же как и сладкое. Например, если взять группу людей без проблем с кожей и кормить их только молочными продуктами, акне у них не появится», — объяснила Константиновская.

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#качество
#здоровье
#продукты
#врач
#диетолог
#интервью
#косметолог
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Мытищинские врачи спасли от мгновенной смерти пациентку с огромным тромбом
18 октября 2023, 12:42

Фото: Минздрав МО

Врачи Мытищинской спасли жизнь женщины с 10-сантиметровым тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
64-летняя женщина жаловалась на боли и посиневшую ногу. Врачи диагностировали острое нарушение венозного кровообращения из-за тромбоза вен. Пациентку направили в Центр спасения конечностей, который работает на базе отделения сосудистой хирургии Мытищинской больницы.
 
В ходе обследования был обнаружен флотирующий, то есть болтающийся, тромб в нижней полой вене размером 10 см, доходящий до почечных вен. Такой тромб при отрыве угрожает моментальной смертью, поэтому было решено провести сложную операцию – удаление тромба из нижней полой вены.
 
С помощью ангиографа под рентген-контролем хирурги ввели специальное устройство, которым захватили и полностью удалили огромный тромб. Операция продлилась около часа. 
 
Контрольное обследование показало полное отсутствие тромба, угроза жизни женщины была устранена. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана. Она поблагодарила врачей и медсестёр. 

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#минздрав мо
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#больница
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