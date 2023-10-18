Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%

Россиян предупредили о тройной эпидемии вирусов в этом сезоне. Об этом рассказала эпидемиолог Елена Эсауленко. По её словам, подъём заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19.