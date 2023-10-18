Профессиональное выгорание подмосковных участковых педиатров за год снизили на 18%

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«Они регулярно сталкиваются с колоссальной нагрузкой, и наша задача – создать для них максимально комфортные условия труда, оказать психологическую поддержку. С начала реализации проекта почти 2 тыс сотрудников прошли тренинги по профессиональному выгоранию. Кроме того, врачам доступны индивидуальные анонимные консультации психологов. За год работы нам удалось снизить профессиональное выгорание среди участковых педиатров на 18%», – сказала первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова
«Проект позволяет оказывать профессиональную поддержку участковым педиатрам, снизить отток врачей и повысить качество медицинской помощи детям. Мы презентовали наш проект уже в 44 других регионах, и коллеги нашли наш опыт интересным», – поделилась директор НИКИ Нисо Одинаева.Кроме того, для медиков и родителей доступен интернет-портал «Детство». Это информационно-образовательная площадка с возможностью обратной связи. Там собрана актуальная информация для родителей о медицинской помощи в Подмосковье, полезные статьи и новости. А врачи могут ознакомиться с клиническими рекомендациями, нормативной документацией, узнать о предстоящих мероприятиях, мерах социальной поддержи.
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