Профессор Даренков и главный уролог Фатихов поделились опытом с молодыми урологами

По поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в поликлинике №1 и поликлинике №2 Ногинской больницы поступили новые рентген-аппарат и флюорограф.

В Московской области проводят комплексную работу по оснащению стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами.

Так, реализуется 3-летняя программа замены устаревшей аналоговой техники на цифровую, и открываются новые кабинеты там, где прежде их не было.

«Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и 2 флюорографа на сумму более 570 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

«Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз», —рассказал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц.

Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства.Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.Время проведения обследования на цифровом аппарате значительно ниже, чем на аналоговом, а также результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.Оба аппарата уже используются при проведении обследований пациентам.

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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