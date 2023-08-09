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Профессор Даренков и главный уролог Фатихов поделились опытом с молодыми урологами

09 августа 2023, 09:48

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В понедельник, 7 августа, профессор, доктор медицинских наук, руководитель Центра урологии УД Президента РФ Сергей Даренков, совместно с главным внештатным урологом Подмосковья Рамисом Фатиховым и врачами Красногорской больницы провели мастер-класс для врачей-урологов.
В рамках мастер-класса профессор и главный уролог провели две показательные реконструктивно-пластические операции у пациентов с патологией мочеточников, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«У первой пациентки с онкологическим заболеванием после перенесённой химиотерапии и лучевой терапии возникла обструкция — нарушение проходимости единственной правой почки, в связи с этим ей была выполнена пластическая операция мочеточника. Операция прошла успешно и заняла 3,5 часа. У второй пациентки наблюдалась врожденная патология — сужения просвета верхних мочевых путей, которое привело к нарушению оттока мочи. Ей провели лапароскопическую операцию», — рассказал главный внештатный уролог Подмосковья Рамис Фатихов.

Две пациентки, которым проводились операции, на данный момент наблюдаются врачами.

Красногорские врачи часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. ​Знание современной медицины ​очень важно для врачей.

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#операция
#нарушение
#операции
#подмосковье
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В России увеличилось количество детей, заболевших туберкулёзом и гепатитами
08 августа 2023, 20:12

Фото: iStock/SeventyFour

За первое полугодие 2023 года в России увеличилось число заболевших туберкулёзом, острыми и хроническими гепатитами детей младше 14 лет. Это следует из ежемесячного отчёта Роспотребнадзора по инфекционным заболеваниям.
У 703 детей выявили туберкулёз – это на 17% больше прошлогодних показателей. 

Гепатиты выявили почти у 400 детей, что на 22% больше, чем в 2022 году.

Заведующий приёмным отделением Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА России Валентин Ковалёв в беседе с изданием «Медвестник» уточнил, что главной причиной повышенной заболеваемости является отказ от прививок. Прививки от туберкулёза и гепатита В включены в перечень обязательных, их делают в течение нескольких дней после рождения ребёнка.

Кроме того, по той же причине увеличилось число детей, заболевших корью, коклюшем, паротитом и ветряной оспой. 

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#медицина
#заболевания
#дети
#россия
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Эпидемиолог Михайлов рассказал об успехах в лечении гепатита С
08 августа 2023, 19:53

Фото: istockphoto/Shidlovski

Гепатит С долгое время называли «ласковым убийцей». Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Михайлов рассказал, почему в настоящее время использование такого эпитета для этого заболевания не вполне правомерно.
Гепатит С является одной из причин цирроза печени и первичного рака печени, напомнил специалист в беседе с РИА Новости. Именно поэтому долгое время это заболевание называли «ласковым убийцей». Но сейчас оно таковым уже не является, заметил эксперт. Хотя вакцины от гепатита С ученым до сих пор создать не удается, в последнее время удалось достичь значительных успехов в его лечении. Появились препараты, которые способны воздействовать на вирус на разных этапах его репликации в организме.

Если сначала, когда медики только начали применять для лечения гепатита С интерфероны, их эффективность достигала 30 процентов и это считалось успехом, то позже, когда появились препараты на основе ингибиторов полимерплазы РНК, лечение интерферонами утратило свою актуальность. Современные препараты позволяют достичь полного излечения в 95-98 процентах случаев. Это удивительный результат, который показывает, что найден эффективный способ лечения гепатита С, заключил эксперт.

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#эксперт
#вакцины
#лечение
#гепатит
#препараты
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Nature Communications: Создана вакцина долгого действия от вируса, вызывающего рассеянный склероз
08 августа 2023, 19:07

Фото: istockphoto/Chris Ryan

Австралийские и американские ученые создали долгодействующую вакцину от вируса Эпштейн-Барр (EBV) и провели ее успешные испытания на модельных животных. Считается, что этот вирус является одной из причин развития рассеянного склероза, против которого до сих пор не существует эффективных лекарств.
Вакцину разработала и опробовала научная группа под руководством профессора Медицинского исследовательского института Бергхофера в Брисбене (Австралия) Раджива Кханны, сообщает издание Nature Communications. Исследователям удалось подобрать набор антигенов, соответствующий полному жизненному циклу вируса в человеческих клетках. В будущем новая разработка станет безопасной альтернативой для РНК-вакцин от EBV, проходящих сейчас клинические испытания.

Рассеянный склероз — это аутоиммунное заболевание нервной системы, при котором клетки иммунной системы начинают атаковать нервные окончания. В результате нервы начинают хуже проводить сигнал, что приводит сначала к легкому онемению конечностей, а затем может привести к параличу, слепоте и смерти. Причиной развития рассеянного склероза ученые считают нарушение нормальной работы иммунной системы в результате проникновения вирусной инфекции. Основным кандидатом специалисты считают вирус Эпштейн-Барр. В таком случае разработка новой вакцины может дать шанс на избавление от болезни, ранее считавшейся неизлечимой.

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#болезни
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Economic Times: Новый подвид коронавируса обнаружен в Индии
08 августа 2023, 18:26

Фото: istockphoto/Pornpak Khunatorn

Специалисты индийского консорциума по геномике COVID-19 сообщили о выявлении в стране ряда случаев заражения новым подвидом болезни, который называют Eris. В настоящее время он довольно быстро распространяется в Великобритании.
Всемирная организация здравоохранения следит за распространением новой мутации коронавируса. Специалисты отмечают, что ее появление является еще одним доказательством того, что вирус продолжает мутировать, независимо от того, какое количество людей предпочитают игнорировать тот факт, что COVID-19 по-прежнему представляет опасность. По сообщению издания Economic Times, новый штамм является производным от штамма Omicron и впервые был обнаружен в марте нынешнего года.

До недавнего времени эта модификация коронавируса не вызывала больших опасений, но сейчас ученые обеспокоены скоростью его распространения и ростом числа заболевших. По информации министерства здравоохранения Индии, за сутки в стране было выявлено 54 новых носителя COVID-19. В результате общее число активных случаев заболевания в стране достигло 1 574 человек.

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#штамм
#заболевания
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Капремонт взрослой поликлиники в Солнечногорске выполнен на 70%
08 августа 2023, 18:11

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В микрорайоне Рекицно городского округа Солнечногорск продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники.

Строительная готовность объекта составляет 70%, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Взрослая поликлиника в микрорайоне Рекинцо обслуживает более 45 тыс. жителей Солнечногорска. Это главная поликлиника в округе. Благодаря ремонту, планируется создать комфортные условия и для работы медицинских специалистов, и для пребывания пациентов. Все самые востребованные кабинеты врачей перенесены на 1-й этаж, также с 4-го этажа на 1-й переведен рентген-кабинет, установлены новые лифтовые кабины, с учётом расширения дверей для доступа маломобильных граждан», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Ремонтные работы в медицинском учреждении проводятся основываясь на новый стандарт – «Поликлиника перезагрузка». 

В обновлённой поликлинике оборудуют кабинеты: телемедицинских консультаций, выписки электронных рецептов на льготные лекарства, а также для удобства жителей появятся новые комфортные зоны ожидания приема врача и буфет.

Завершение капитального ремонта медучреждения намечается на конец 2023 года.  

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#рентген
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Озвучены действенные способы охладиться в жару
Врач Чернышова рекомендовала пить больше воды и отказаться от бытовой техники в жару
08 августа 2023, 16:53

Фото: istockphoto.com/Antonio_Diaz

Врач-терапевт Надежда Чернышева заявила, что во время знойной погоды рекомендуется пить больше жидкости, регулярно проветривать помещение и увлажнять воздух.
Кроме этого, рекомендуется отказаться от использования техники (компьютера, телевизора и т.д.), поскольку работа электроприборов способствует дополнительному нагреву воздуха.

«Ешьте ягоды, фрукты, кисломолочку, арбуз — эти продукты легко усваиваются. Кроме того, они охлаждают вас изнутри», — добавила в беседе с «Вечерней Москвой» Чернышова.

А врач-терапевт и кардиолог, кандидат медицинских наук Светлана Бязрова рекомендовала людям с гипертоническими заболеваниями в жаркую погоду обязательно соблюдать меры предосторожности.

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Более 30 новых рентген-аппаратов и флюорографов установили в Подмосковье с начала года
08 августа 2023, 16:26

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

По поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в поликлинике №1 и поликлинике №2 Ногинской больницы поступили новые рентген-аппарат и флюорограф.

В Московской области проводят комплексную работу по оснащению стационаров и поликлиник современным тяжелым оборудованием, в том числе рентген-аппаратами и флюорографами.

Так, реализуется 3-летняя программа замены устаревшей аналоговой техники на цифровую, и открываются новые кабинеты там, где прежде их не было. 

«Для качественной и доступной диагностики необходимо современное техническое оснащение. Поэтому мы продолжаем закупать в наши учреждения новое медицинское оборудование. С начала года мы запустили в наших больницах и поликлиниках 29 цифровых рентген-аппаратов и 2 флюорографа на сумму более 570 млн рублей», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Новые аппараты значительно лучше устаревших, они отличается скоростью исследования и низкой лучевой нагрузкой. Всё оборудование отечественного производства. 
«Высокая четкость снимков дает возможность распознавать заболевания на ранних стадиях, устанавливать более точный диагноз», —рассказал главный врач Ногинской областной больницы Сергей Лившиц.
Преимущество «цифры» — в возможности отправки снимков в центры дистанционной расшифровки. Это и позволяет оперативно получать «второе мнение» квалифицированных специалистов.


Время проведения обследования на цифровом аппарате значительно ниже, чем на аналоговом, а также результаты исследования, сделанного на новом аппарате, будут доступны пациенту в личном кабинете на портале Госуслуг.

Оба аппарата уже используются при проведении обследований пациентам.

Медицинская техника закуплена благодаря национальному проекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#медицинское оборудование
#рентген
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В России впервые пересадили почку подростку
08 августа 2023, 16:03

Фото: iStock/Gumpanat

В Клиниках Самарского государственного медицинского университета впервые пересадили почку подростку. Об этом сообщается на сайте СамГМУ.
Заведующий отделением пересадки органов и урологии Евгений Канаев рассказал, что такой тип операций особенно сложен у подростка, поскольку необходимо учитывать анатомию, которая отличается от строения организма взрослого человека. Вес и рост пациента, уменьшенный размер сосудов, наложение тонких швов – всё это требует большого опыта и ювелирной точности.

Уточняется, что пациент родился с аномалией развития почек. С годами состояние ухудшалось, и дошло до того, что органы перестали работать. Тогда родители обратились в Самарский центр трансплантации органов и тканей и пожелали выступить донорами почек. По результатам обследования, подошла только мама.

Операция прошла успешно, теперь мальчик сможет жить полной жизнью. Ему останется только принимать необходимые препараты и периодически посещать врача.

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#медицина
#операция
#россия
#подросток
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В Пушкино врачи спасли женщину, которая чуть не умерла из-за невылеченного зуба
08 августа 2023, 14:27

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение челюстно-лицевой хирургии Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н приехала 40-летняя женщина с высокой температурой. Она почти не могла дышать.

В ходе обследования врачи обнаружили у пациентки острое гнойное воспаление из-за невылеченного зуба, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Причиной такого состояния стала флегмона — острое гнойное воспаление с тенденцией к быстрому распространению по клетчаточным пространствам.

Врачи приняли решение о проведении срочного оперативного вмешательства. Внутри тканей лица, шеи, груди был гной.

«Все происходит постепенно и далеко не за один день. Сначала боязнь стоматологов, запущенные зубы, потом флюс, потом абсцесс, потом флегмона, которая распространяется очень быстро, перекидываясь с пораженного пространства на соседние участки — гнойный процесс в подкожной жировой клетчатке захватывает окружающие ткани и вызывает их некротизацию, то есть отмирание», — говорит заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Алексей Бунев.

Этот случай был очень сложный, отметили врачи. Флегмона полости рта распространилась на шею и грудную клетку и вызвала медиастинит, который мог закончится летальным исходом. 

За жизнь пациентки на протяжении половины ночи в операционной сражались сразу две бригады врачей, также был срочно вызван торакальный хирург из МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Алексей Машичев.

«Через воротникообразный разрез и разрезы по передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы и в подключичной правой области послойно были пройдены все мягкие ткани. В «зоне операции» оказались лицо, шея, грудь — везде внутри тканей гной. Участки некроза были удалены», — добавил Алексей Бунев.

Все промыли и очистили. 12 дней женщина провела в реанимации, прошла лечение, на данный момент она принимает антибактериальную терапию и скоро поедет домой. 

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