Профессор Даренков и главный уролог Фатихов поделились опытом с молодыми урологами

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
«У первой пациентки с онкологическим заболеванием после перенесённой химиотерапии и лучевой терапии возникла обструкция — нарушение проходимости единственной правой почки, в связи с этим ей была выполнена пластическая операция мочеточника. Операция прошла успешно и заняла 3,5 часа. У второй пациентки наблюдалась врожденная патология — сужения просвета верхних мочевых путей, которое привело к нарушению оттока мочи. Ей провели лапароскопическую операцию», — рассказал главный внештатный уролог Подмосковья Рамис Фатихов.
Красногорские врачи часто участвуют в различных мастер-классах, встречах, лекциях и семинарах, чтобы повышать свою квалификацию. Знание современной медицины очень важно для врачей.
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