Профессор Королёва раскрыла главную опасность грибов

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Грибы – это ценный питательный продукт, в составе которого много растительного белка и минеральных веществ. Но в некоторых случаях из-за грибов в организме может начаться интоксикация или воспалительный процесс. Об этом «Радио 1 рассказала доктор медицинских наук, профессор ФМБА России, диетолог Маргарита Королёва.
По словам специалиста, в составе грибов много растительной клетчатки и хитозана — аминосахара, который помогает организму построить коллагеновые структуры. Однако чтобы продукт был максимально полезен и не нанёс вред организму, его нужно покупать в проверенных местах и правильно готовить.
Профессор подчеркнула, что вред организму могут нанести грибы, которые купили или собрали возле дороги, а также в непроверенных местах.
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«Продукт сложно усваивается, поэтому его надо проваривать. Только после этого можно чуть-чуть на сковороде подсушить. Их обязательно нужно употреблять с большим количеством зелени, клетчатки. Это поможет поддержать перестатику и переваривание. Грибы можно сушить, варить, замачивать, консервировать и замораживать», — сказала Маргарита Королёва.
«Грибы, собранные у дороги, содержат большое количество солей тяжёлых металлов. Они остаются в организме и поддерживают любую интоксикацию, любой воспалительный процесс. Если вы покупаете грибы в магазине, нужно всегда смотреть на этикетку, обращать внимание на место и дату сбора, чтобы обезопасить себя и близких», — добавила специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова