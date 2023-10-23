Профессор Мельцер рассказал об опасностях воды из колодцев и скважин

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Владельцам личных скважин и колодцев специалист порекомендовал интересоваться, какие объекты находятся поблизости от участка, какие работы ведутся неподалеку. Сточность грунтовых вод может оказывать влияние на качество воды. При употреблении воды, не соответствующей гигиеническим требованиям, существует риск возникновения различных заболеваний.
Лучшая питьевая вода — это не только безопасная с точки зрения биологического загрязнения и химического состава, но и сбалансированная по макро- и микроэлементному составу, заключил эксперт.
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