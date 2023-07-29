Профессор Шамин рекомендовал снимать солнцезащитные очки в помещении

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Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин рекомендуют россиянам снимать солнцезащитные очки в помещении.
«Лента.Ру» пишет, что солнцезащитные очки защищают глаза от воздействия ультрафиолета, но носить данный аксессуар нужно правильно, чтобы избежать проблем со здоровьем.
Любая коррекция света, устанавливаемая для глаз, — насилие над органами чувств, объясняет Шамин. Постоянное ношение очков приведёт к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и не сможет адекватно воспринимать цветовую гамму.
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Любая коррекция света, устанавливаемая для глаз, — насилие над органами чувств, объясняет Шамин. Постоянное ношение очков приведёт к тому, что глаз адаптируется к световым фильтрам и не сможет адекватно воспринимать цветовую гамму.
«Иногда красочные линзы становятся причиной дорожных аварий. Световые очки могут препятствовать правильному восприятию светофоров и других важных знаков»,- говорит профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.Профессор рекомендует не носить водителям какие-либо затемненные очки. Даже пешеходы могут неадекватно увидеть сигнал светофора, предупреждает Роман Шамин.
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Мария Фирсова