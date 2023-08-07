Профессор Воробьёв: «Все травы настолько же полезны, насколько смертельно опасны»

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Глава Московского городского научного общества терапевтов профессор Павел Воробьёв заявил, что при приготовлении трав надо очень хорошо знать и понимать их действие.
«Дело в том, что все травы настолько же полезны, насколько вредны или смертельно опасны. Причём никто из нас точно не знает, что опасно, а что не опасно. Так, все знают, что борщевик опасен. Но борщевик абсолютно безопасен, его едят», — пояснил в беседе с «Царьградом» Воробьёв.
Тот же борщевик, по словам специалиста, становится ядовитым при воздействии световых лучей, провоцируя ожоги при воздействии солнца на поражённые участки кожи.
До этого телеведущая Елена Ханга раскрыла рецепт экзотического супа, который назвала танзанийским. Как передают «Дни.ру», в составе блюда есть алкоголь, поэтому его чрезмерное употребление вредит здоровью. Однако отмечается, что для приготовления пищи алкоголя используется немного.
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