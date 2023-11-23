Программа «Приведи друга» в этом году привлекла в Подмосковье более 300 медработников

Фото: Минздрав МО
В Подмосковье по программе «Приведи друга» с начала года устроились на работу 312 врачей. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Привлечение новых медицинских кадров и поддержка специалистов, которые уже трудятся в Подмосковье – один из наших приоритетов. В прошлом году мы запустили программу «Приведи друга». За это время благодаря ей к нам в регион трудоустроились 565 медработников, в том числе 312 – с начала этого года», – уточнила Стригункова.Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, в Московской области действует комплекс мер социальной поддержки для медицинских работников. По программе «Приведи друга» сотрудник больницы может получить премию за трудоустройство привлечённого им специалиста до 50 тыс рублей за врача и до 25 тыс рублей – за фельдшера или медсестру.
В Подмосковье также развивают программы «Социальная ипотека», «Земля врачам», «Земский доктор». Помимо этого, действуют компенсация аренды жилья, губернаторская доплата врачам первичного звена и другие меры.
Кроме того, в этом году увеличена доплата молодым специалистам. С сентября она составляет 15 тыс рублей для врачей и 7 тыс рублей – для среднего медицинского персонала.
Читайте также:
В Подмосковье нейрохирурги удалили опухоль величиной с теннисный мяч
Подмосковные врачи восстановили двигательную функцию руки 11-летней девочке
Хирургический корпус каширской больницы пополнился новым оборудованием
Лора Луганская