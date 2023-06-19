Психиатр Дебора Серани предупредила пациентов с психическими расстройствами об опасности жары

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Антидепрессанты влияют на непереносимость жары
По словам специалиста, антидепрессанты влияют на способность гипоталамуса регулировать температуру тела, препятствуют работе терморецепторов и могут усилить или остановить выработку пота.
По словам Деборы Серани, лекарства для психического здоровья увеличивают риск непереносимости жары, может возникнуть гипертония, возможны обмороки, летаргия, спутанность сознания и снижение бдительности
Серани рекомендует избегать прямых солнечных лучей, пить больше жидкости и отказаться от алкоголя.
Ранее ученые обнаружили необычный эффект антидепрессантов. «Газета. Ру» сообщает, что американские учёные Северо-Западного университета обнаружили, что селективный ингибитор обратного захвата серотонина (СИОЗС), который используют при лечении депрессивного и тревожного расстройств – способен улучшать качество яйцеклеток самок круглых червей и плодовых мушек, которые стареют.
Мария Фирсова