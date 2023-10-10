Психиатр Хужин назвал первые симптомы депрессии

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
Врач-психиатр Центральной районной больницы поселка Шаховская Эльдар Хужин рассказал, что расстройство сна и повышенная раздражительность являются первыми признаками депрессии.
«Люди обращаются к нам довольно часто, бывает что даже инкогнито. Есть пациенты, которые стоят на диспансерном учете, как дети, так и взрослые. Мы всегда стараемся всем помочь. У людей случаются стрессы, которые они пропускают через себя, а кто-то, к примеру потерял близкого человека и ему необходима консультация», — объяснил психиатр.
Кроме этого, у людей часто бывают весеннее и осеннее обострения. В этом случае врач настоятельно рекомендует придти на прием. Даже легкое расстройство может сильно сказаться на жизни и работе пациента.
«Для того, чтобы стресс, плохое настроение и депрессия не стали постоянными спутниками человека, он должен занимался любимым хобби. Даже после работы нужно выделять на это немного времени. Кто-то любит прогулки, езду на велосипеде, плавание. Все это помогает успокоить центральную нервную систему и получить позитивные эмоции», — отметил специалист.
Стоит отметить, что если человек чувствует общую слабость и недомогание следует обратиться к специалисту.
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Мира Полтева