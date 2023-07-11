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Психиатр Куреков: Запор может быть первым симптомом деменции

11 июля 2023, 03:41

Фото: iStock/PIKSEL

Врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях, черепно-мозговых травмах или опухолях.

К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.


Куреков добавил, что болезнь может также проявляться в проблемах с пищеварением и запорах.

«Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», — отметил психиатр.

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#деменция
#симптомы
#психиатр
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Вирусолог Чумаков: Излечение рака коронавирусом возможно
11 июля 2023, 02:13

Фото: iStock/Chan2545

Вирусолог Петр Чумаков рассказал отметил, что некоторые из онкологических больных, с которыми он работал, почувствовали значительное улучшения после того, как переболели COVID-19. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По словам Чумакова, сейчас ученые все чаще обращают внимание на потенциал использования коронавируса при лечении рака после того, как двое онкобольных пациентов почувствовали серьезные улучшения, вылечившись от коронавируса. Это открывает новые перспективы для исследований и разработки инновационных методов онкологических заболеваний.

Вместе с тем, как подчеркнул вирусолог, использование коронавируса в лечении рака находится на ранней стадии и требует дальнейших исследований, которые помогут лучше понять потенциал COVID-19, а затем разработать соответствующие терапевтические стратегии.

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#вирусологи
#онкология
#рак
#коронавирус
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Кардиолог Погосова рассказал, как убрать опасные наслоения на стенках сосудов
11 июля 2023, 02:09

Фото: iStock/Ivan-balvan

Врач-кардиолог Нана Погосова рассказала, как избавиться от опасных наслоений на сосудах. Об этом пишет портал «Здоровое питание».
По словам специалиста, у большинства людей наблюдается недостаточная физическая активность, что приводит и к недостаточному расходу энергии. Из-за этого увеличивается риск образования на стенках сосудов липидных наслоений, способных привести к их закупорке в любой момент. Так, человек может оказаться в больничной палате с инфарктом или инсультом, предупредила Погосова.

Еще больше усугубляет ситуацию наличие в рационе большого количества жирной пищи, соли и сахара. Кроме того, опасность представляет оливковое и другие растительные масла, которые отличаются высоким содержанием калорий, добавила кардиолог.

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#кардиолог
#сосуды
#врач
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Кардиолог Шехян перечислил ошибки, которые превращают каши в «яд» для сердца
10 июля 2023, 20:20

Фото: iStock/Arx0nt

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог Грант Шехян назвал самые распространенные ошибки при приготовлении каши. Об этом пишет «Доктор Питер».
Как отмечает специалист, каши из любой крупы наделены полезными свойствами. Особенно кардиолог выделяет овсяную, гречневую и пшенную каши. Шехян дополнил, что любую полезную крупу можно легко можно сделать вредной.

По словам врача, из-за существующей культуры приготовления каш, в процессе готовки крупы теряют свои полезные свойства, так как к ним добавляют сливочное масло, зажарку и другие добавки.

Шехян утверждает, что людям, у которых есть проблемы с сердцем, не стоит употреблять каши со сливочным маслом, так как повышается риск притока холестерина в сосуды.

Специалист дополняет, что добавление соли к кашам может привести к задержке жидкости в организме и развитию гипертонии. Употреблять каши с жирными видами мяса Шехян также не рекомендует.

Кардиолог советует не варить каши, поскольку часть полезных веществ разрушается из-за термической обработки.

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#сердце
#завтрак
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Мясников заявил об опасности синдрома Гийена-Барре
10 июля 2023, 18:20

Фото: istockphoto.com/Chainarong Prasertthai

Заслуженный врач России, телеведущий Александр Мясников заявило, что синдром Гийена-Барре опасен тем, поражая периферические нервы, может вызвать паралич мышц, в том числе и дыхательных.
В последнем случае человека подключают к аппарату ИВЛ.

По словам эксперта заболевание может стать следствием бактериальной или вирусной инфекции, а также причиной недуга может стать вакцинация.

Синдром Гийена-Барре длиться от двух недель. Заболевание лечат при помощи инъекций иммуноглобулина, обмена плазмой и обеспечения дыхания в случае паралича дыхательной мускулатуры.

«Гийен-Барре есть в России постоянно. Вспышек быть не может, это не инфекционное заболевание, а реакция на инфекции. Иногда мы не знаем, почему нервы начинают страдать. Случаи есть постоянно. В своей больнице я вижу 1-3 случая синдрома Гийена-Барре ежемесячно на протяжении многих лет», — заключил в беседе с Общественной Службой Новостей Мясников.

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#здоровье
#врач
#синдром
#болезнь
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Врач Мясников рассказал, какие лекарства могут вызвать болезнь Альцгеймера
10 июля 2023, 18:14

Фото: istockphoto/fizkes

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что антигистаминные препараты могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера.
По словам врача, факторами риска этой болезни являются генетическая предрасположенность, отсутствие физических нагрузок, лишний вес, курение и диабет.

Также фактором риска может стать прием некоторых лекарств: бензодиазепинов, опиоидов и даже антигистаминных препаратов.

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#здоровье
#лекарства
#мозг
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Психолог Полина: «От «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы»
10 июля 2023, 16:18

Фото: istockphoto.com/Elenathewise

Психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина заявила, что долгое пробуждение с утра, когда люди специально ставят будильник пораньше положенного времени, оказывает вред здоровью.
«Такая привычка возникает в молодости, когда перестраиваются внутренние биологические ритмы и меняется ранее привычный распорядок дня. Многие считают, что вставать не спеша полезно. Но врачи уверены в обратном. По их мнению, от «досыпов» по 5–10 минут куда больше вреда, чем пользы», — пояснила в беседе NEWS.ru Полина.

Эксперт рекомендовала вставать по первому сигнала будильника, поскольку именно с таким подъёмом у человека будет больше бодрости и сил.

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#сон
#здоровье
#будильник
#психолог
#рекомендации
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Диетолог Арзамасцев: Пожилым лучше употреблять 100-120 г мяса в день
10 июля 2023, 13:21

Фото: istockphoto.com/Bogdan Kurylo

Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рекомендовал пожилым людям употреблять 100-120 г мяса в день.
«Пожилым мясо нужно есть ежедневно. Это может быть индейка, курица, перепел. Лучше не нагружать организм и в день съедать где-то 100-120 г мяса», – заявил в беседе с «Москвой 24» Арзамасцев.

Врач напомнил, что мясо содержит белок, который необходим для нормального функционирования организма, тем более это касается пожилых людей.

Кроме того, диетологи в некоторых случаях рекомендуют пересмотреть свой рацион питания. Как передаёт utro.ru, это необходимо людям, у которых частая усталость, запах изо рта, проблемы с памятью, запоры, а также регулярная изжога.

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#диетолог
#здоровье
#питание
#пожилые люди
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Врач Гогиберидзе рассказал о тренде пластической хирургии колен
10 июля 2023, 13:05

Фото: istockphoto.com/LightFieldStudios

Пластический хирург Отари Гогиберидзе заявил, что всё чаще пациентки обращаются с просьбой поправить эстетический вид колен.
Как отметил эксперт, изменить размер и форму коленей с помощью диеты, упражнений, массажа нелегко, поэтому приходиться прибегать к пластической хирургии. Основной метод в этом плане – липосакция — процесс перемещения жира в различные части тела.

Как передают «Дни.ру», липосакция коленей может проводиться при видимых жировых отложениях на внутренних сторонах ног, избытке жира, который делает область чрезмерно громоздкой, неэстетичных выпуклостях в передней части коленей, а также психологических проблемах из-за внешнего вида ног.

До этого сообщалось, что в Солнечногорске Московской области врачи спасли пациентку с ножевым ранением шеи.

«В Солнечногорскую больницу бригадой скорой помощи была доставлена 35-летняя пациентка с ножевым ранением шеи», — приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Уточнялось, что кровопотеря у женщины не была критичной, а центральные артерии остались целы.

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#здоровье
#хирургия
#врач
#операция
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Диагност Симмонс рассказала, какие продукты могут спровоцировать рак
10 июля 2023, 11:54

Фото: istockphoto/Panupong Piewkleng

Фастфуд, вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать канцерогены, вызывающие онкологические заболевания.
Об этом рассказали врач Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич изданию Newsweek.
 
По данным экспертов, вредные химические соединения оказываются в еде через контакт с упаковкой, которую обрабатывают полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы она была водонепроницаемой и жироотталкивающей.
 
Составы с ПФАВ часто наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, и на упаковку некоторых мучных изделий и блюд, продающихся навынос.
 
Раковые клетки способны возникнуть также из-за нехватки клетчатки.
 
«Люди, которые часто едят мясо, обычно употребляют мало клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе и подвергают организм воздействию, вызывающему онкологические заболевания», — рассказала Дженн Симмонс.

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#рак
#продукты
#онкология
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