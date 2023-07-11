Психиатр Куреков: Запор может быть первым симптомом деменции

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Врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях, черепно-мозговых травмах или опухолях.
К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.
Куреков добавил, что болезнь может также проявляться в проблемах с пищеварением и запорах.
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К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.
«Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», — отметил психиатр.
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Диана Аванесян